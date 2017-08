– Når han gjør noe nå, så gjør han det med selvtillit

– Han er litt introvert av og til, men han har ikke vært så veldig nervøs. Det virker som han har troen på egne ferdigheter og har roen. Han har ikke stresset med noe som helst det siste døgnet, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han er selv skadet, og torsdag kveld var han tilskuer da lillebroren kontrollere seg videre til kveldens semifinale på 1500-meter. Han var spesielt imponert over hvor taktisk sterkt han løp.

– Han løser løpet akkurat som han må. Han bruker ikke mer krefter enn han måtte. Jeg sa at han måtte ikke være for lur, og ikke spare så mye krefter at det kunne gå galt. Han la inn en liten sikkerhetsmargin, sier Henrik.

Henrik Ingebrigtsen er i ferd med å trene seg opp igjen etter skade og operasjon, og er med til VM som støtteapparat for brødrene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Opptur igjen

Situasjonen er annerledes enn for ett år siden.

Etter OL i fjor måtte brødrene ha flere runder med debrief. Filip hadde blitt europamester like før, og var i sitt livs forn, men under OL ble han disket etter forsøket på grunn av det juryen mente var en ulovlig manøver.

Nedturen var gedigen. Filip Ingebrigtsen var langt nede.

Han fortalte selv at han tenkte på OL-løpet gjennom hele forsøksheatet torsdag, og hadde forberedt seg for å unngå at noe lignende skulle skje igjen.

– Vi bearbeidet det som skjedde i OL. I det siste har vi ikke gjort det så mye, sier Henrik Ingebrigtsen, som likevel medgir at han ga broren noen taktiske råd like før forsøksheatet - med OL i tankene.

Filip Ingebrigtsen ble disket da juryen mente han brøytet seg forbi konkurrentene på ulovlig vis i forsøksheatet i OL. Han opplevde at han ble stengt inne, og at løperne foran ham ikke løp raskt nok. Det ble en god taktisk læring for ham. Her er brødrene avbildet mens de venter på juryens avgjørelse i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nå, ett år etter OL, forteller Henrik om en lillebror som virkelig har funnet flyten og selvtilliten. Filip har løpt en rekke sterke løp denne sesongen allerede, og har for lengst bevist at han kan måle seg mot verdenseliten. NRK-ekspert mener faktisk Ingebrigtsen på en god dag kan ta medalje i VM.

– 82 prosent sjanse

I kveld løper han for finaleplass.

– Man pleier å være litt nervøs og ha adrenalin, men det er ikke noe tegn til at han har mer enn han skal ha. Når han gjør noe nå, så gjør han det med selvtillit. Han gjør det med bestemte manøvere, og han vet hva han skal, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Hvis du spør ham nå så hadde han nok sagt at han hadde full kontroll på hver eneste meter i forsøket, legger han til.

Han tror broren er i minst like god form som under OL i fjor.

– Jeg vil si det er 82 % sjanse for at han går videre. Det synes jeg høres greit ut. Jeg vet også at Filip tåler bra to løp såpass tett etter hverandre, sier han.