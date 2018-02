Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sikret norske medaljer søndag.

Ikke minst var Krügers OL-gull imponerende etter at han falt og brakk staven etter 200 meter.

Taktikken med å la kapasitetsløpere sette stor fart var dristig, men vellykket, og NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn berømmer landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Dette er en type løpsopplegg vi aldri har sett maken til. De fulgte en taktikk til punkt og prikke. Det er et mesterverk av Tor Arne Hetland, dette her.

GULLGUTT: Simen Hegstad Krüger sikret OL-gull etter fall. Foto: Anders Wiklund/tt / NTB scanpix

– Smart, men dristig

Martin Johnsrud Sundby forteller til NRK at taktikken var klar på forhånd.

– Hvis en fikk luke skulle ingen gå inn den, sier han.

– Vi så på hverandre og regnet med at noen skulle gå. Jeg ble overrasket, og på et tidspunkt måtte vi bare gå for å prøve å sikre tredobbelt, forteller han om rykket til Krüger.

– Selv om jeg har lyst på gull, er dette nesten det samme. Vi er tre gutter fra Oslo som har trent sammen i hele år for dette. Vi klarer å lykkes ett hundre prosent med lagtaktikk i OL, vi holder oss til det vi har avtalt, og vi klarer å ende opp som én, to og tre. Det er emosjonelt å stå på pallen med disse to guttene, innrømmer han.

NRKs ekspert Fredrik Aukland kaller søndagens taktikk for «smart, men dristig».

– Den var dristig fordi den taktikken la opp til at vårt største gullhåp, Klæbo, ikke ville henge på, og da var det ventet at Harvey og Cologna ville bli de sterkeste konkurrentene.

– At de lykkes med at Krüger skulle klare å stikke av, var det nok få som hadde trodd var mulig.

– Hans Christer Holund var den første som prøvde, og da Krüger prøvde, var det ingen som orket å følge eller hadde kraft i beina. Det ble en suksess som jeg tror ingen hadde spådd i forkant, kommenterer han.

FØLELSER: Martin Johnsrud Sundby gir Krüger en seiersklem. Foto: Odd Andersen / AFP

– Helt sykt

Hans Christer Holund forteller til NRK at det ikke var planlagt at han skulle rykke så tidlig som han gjorde.

– Jeg prøvde å sette litt fart. Det var ikke meningen at jeg skulle gå løs allerede der, men Simen klarte det. Ut på sisterunden rykket Martin og jeg i den bakken der vi hadde planlagt å rykke lenge, og da kom vi oss løs fra resten, sier han.

Den mange hadde hatt forventninger til før 30-kilometeren, Johannes Høsflot Klæbo, fikk det tøft under de vanskelige forholdene og endte på 10.-plass.

– Det de gjorde i dag var helt sykt. Jeg hadde ikke sjans til å henge på, sier han.

– Det var verst tenkelig scenario for min del. Niskanen gikk til fort, men vi gikk samlet ut fra veksling. Jeg fikk en billig førsterunde, og en grei andrerunde, og hadde det vært lettere på tredje runde hadde det vært håp.