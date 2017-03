Etter dagens reglar:

1947 klubb-plassar: NFF hadde iu fjor 1842 medlemsklubbar, ifølgje årsrapporten. Alle har ein representant, og klubbane i dei tre øvste divisjonar for menn og to for kvinner ein ekstra. Med fråtrekk frå 2.-laga i 2. divisjon betyr det at klubbane kunne ha sendt 1947 utsendingar.

Etter forslaget til nye reglar:

246 klubb-plassar: I skissa til ny representasjon kan det maksimalt bli 246 klubbar som får utsendingar til tinget. Klubbane i eliteserien (menn) og toppserien (kvinner) får to utsendingar kvar, klubbane i 1. og 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner 1 kvar. Dei andre klubbane får delta gjennom sine kretsar, som har frå 6 til 13 plassar, avhengig av talet på klubbar i kretsen - totalt 136 klubbar.