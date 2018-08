Voldtektsmann stjal jolle og rømte fra Bastøy

Onsdag gikk politiet til væpnet aksjon på Grim i Kristiansand etter mistanke om at 22-åringen befant seg i en bolig der. Han er fremdeles ikke pågrepet, etter å ha vært på frifot siden 15. august.

– Vi oppdaget at han manglet på telling om morgen. Det viste seg at han hadde stjålet fengselets jolle, som var låst, og tatt seg over fjorden, sier fengselsleder ved Bastøy fengsel, Tom Eberhardt.

Kristiansanderen kom fra Ringerike fengsel i juli, og hadde bare vært i lavsikkerhetsfengselet på Bastøy en snau måned før han bestemte seg for å rømme.

Fengselsleder Tom Eberhardt sier det er svært sjelden fanger rømmer fra Bastøy, som de selv har søkt seg til. Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Dømt for gruppevoldtekt

Mannen er dømt for nærmere hundre forhold, ifølge politiet. Nå sonet han en dom på 7,5 år som hovedmann bak en grov gruppevoldtekt av en annen mann. Det var Fædrelandsvennen som først skrev at det var denne personen som hadde rømt.

22-åringen var en del av den beryktede «barnevernsbanden» som herjet i Kristiansand for noen år tilbake. De unge lovbryterne ranet bussjåfører, banker og bensinstasjoner.

Han er dømt for vold, narkotikaforbrytelser og svært mange biltyverier.

Etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Petter Sandell, sier mannen fremdeles er på frifot, men at politiet har indikasjoner på at han har vært i distriktet:

– Vi anser han ikke som farlig for allmennheten, og av den grunn har vi ikke gått ut med noe navn og bilde. Jeg ønsker ikke å si hvor mye ressurser vi setter inn, eller hva vi foretar oss med tanke på at han kan lese dette.

Bastøy ligger i Oslofjorden mellom Horten og Moss. På øya har fangene stor frihet, og skal introduseres for et liv utenfor murene. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

«Fuck the police»

For et par dager siden oppdaterte han profilbildet sitt på Facebook. To gamle damer som holder opp en plakat med påskriften: «Fuck the police». Mannen har ikke hatt tilgang til sosiale medier i fengselet.

Dette bildet la mannen ut på Facebook tirsdag. Onsdag gikk politiet til væpna aksjon mot en bolig på Grim i Kristiansand. Foto: Skjermdump

– Folk på politihuset her har fått med seg den beskjeden, ja, sier Sandell.

Det er svært sjelden fanger rømmer fra Bastøy. Her søker nemlig innsatte seg inn mot slutten av soningen, for å forberede seg på livet utenfor.

I 2015 rømte en fange fra Bastøy ved hjelp av et surfebrett.

– Jeg tror vi har hatt rømminger hvert tredje eller fjerde år. Fanger ønsker seg hit, fordi de fleste er motivert til å begynne et nytt liv. Det er ingen umulighet å rømme, men det er veldig uvanlig, sier Eberhardt.

Episoder i fengselet

Kristiansanderen har sittet i fengsel siden 2015, og kunne søkt om prøveløslatelse tidlig i 2020. Nå får han ikke komme tilbake til lavsikkerhetsfengselet på Bastøy:

– Nei, det er riktig.

– Har det vært episoder i fengselet med han?

– Ikke alvolige.

Fengselslederen mener at mannen ikke er en fare for allmennheten. Av de 115 innsatte på Bastøy, er det mange som har sonet lange dommer for grov kriminalitet. Gjennomsnittlig er fangene idømt en straff på 6,5 år.