Voldsom brann i Farsund

– Flammene har tatt seg opp igjen og slukningsarbeidet pågår for fullt, sier operasjonsleder Knut Odde i politiet i Agder.

Ifølge operasjonslederen brenner det i en frittstående bygning som inneholder en restaurant og en leilighet. Eieren av leiligheten har opplyst at den står tom og er under rehabilitering.

Bygningen som brenner er overtent. Det er mye røyk på stedet og nødetatene vurderer å evakuere nabobygg på grunn av røyken.

En stund var det fare for at flammene skulle spre seg til en nærliggende bygning som inneholder et bilverksted. Den faren er nå avverget, sier Odde til NRK.

Odde forteller at brannen ble meldt av en tilfeldig forbipasserende ambulanse. Meldingen kom inn klokka 03.20.

Det er ifølge politiet ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Foto: Las Eie / NRK

Ingen personer i bygget

Brannvesenet har ikke vært inne i huset og sjekket, men de har ikke grunn til å tro at det er noen mennesker i bygningen.

Politiet er på stedet og har startet arbeidet med avhør av personer som har hatt tilknytning til bygget, og personer som kan sitte på opplysninger.

De vurderer også å sende inn kriminalteknikere når branntomta har blitt kald.

– I branner av et sånt omfang kan det fort være snakk om en del verdier, så vi vil vurdere utover dagen om kriminalteknikere skal undersøke branntomta, sier Odde.