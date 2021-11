Vipers: NM-finale for femte år på rad

– Det var ikke noen tvil om hvem som skulle til cupfinalen i dag, sier toppscorer for Vipers, Nora Mørk.

Tross serier var det spennende før kveldens semifinalekamp i håndball-NM for kvinner.

Fana er det eneste laget som har tatt poeng mot Vipers det siste halvannet året. Men med ledelse fra første stund lå seieren i Vipers hender.

Etter fire minutter var ledelsen 4–0 takket være Nora Mørk, Isabelle Gulldén og Vilde Jonassen.

Nora Mørk sikret 10 mål for Vipers i semifinalen mot Fana. Foto: Nikola Krstic / NTB

Selv om Fanas toppscorer, Christine Alver, dro inn like mange mål som Mørk ble Vipers-ledelsen bare større utover i kampen.

Stillingen endte 35–28 til Vipers.

Vipers-trener skuffet

Selv om Vipers spilte seg inn til nok en finaleplass var ikke alle like glade etter kveldens begivenhet.

Hovedtrener Ole Gustav Gjekstad sier til NRK at han er skuffet over kveldens presentasjoner.

Trener Ole Gustav Gjekstad forventer bedre av spillerne sine. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Jeg synes det er sløvt i store deler i denne kampen. Jeg krever mer av mange av spillerne, sier Gjekstad.

Han mener flere av spillerne ble for passive tidlig i kampen, laget mistet for mange sjanser og hadde et for svakt forsvar i siste omgang.

Hovedtrener synes likevel det er bra de har kommet seg til finalen.

– Men det er tullete å lede med ti, for å så slippe Fana tilbake igjen noen få mål bak.

Romjulstradisjon

Cup-finalen spilles i Oslo Spektrum i romjulen, og har nærmest blitt en tradisjon for Vipers-damene.

For femte år på rad skal de spille om gull her.

– Vi gleder oss. Det er en milepæl for klubben. Hjemme i Norge skal vi være best, sier Mørk.

Finale mot Molde

For kort tid siden ble det klart at det er Molde de møter. Molde sikret seier onsdag kveld, da de slo Aker 34–19.

Tidligere Molde-spiller Ragnhild Valle Dahl gleder seg å møte gamleklubben.

– Det er ingenting som er bedre enn å slå gamlelaget i en finale. Jeg unner dem å komme i finale, men så klart skal vi vinne, sier hun.

Kan bli dobbelt gull til Sørlandet

For Sørlandets del er ikke spenningen over for denne gang.

Torsdag spiller ØIF Arendal sin semifinale på bortebane mot Fjellhammer.

Stikker herrene av med serien kan det bli to lag fra Agder i hver sin cupfinale.