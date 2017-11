Vil tvangsinnlegge drapssiktet

Politiet i Kristiansand ønsker å tvangsinnlegge en 42 år gamle kvinnen som er siktet for to drap, skriver VG. Kvinna ble pågrepet i september i år, siktet for drap på sin ekssamboer og sin far i 2002. Forsvareren mener innleggelse ikke er nødvendig.