Vil pågripe mann som ble skutt av politiet

Mannen befinner seg fortsatt på sykehus, og tilstanden er ikke kjent.

Politiet henviser alle spørsmål om saken til Spesialenheten, som er ventet til Kristiansand i 12-tiden lørdag. Kripos er også varslet, og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser.

Fredag kveld meldte politiet at de hadde avfyrt skudd i forbindelse med et oppdrag i sentrum av Kristiansand. Et område i Kvadraturen ble sperret av.

– Det var i forbindelse med en truende situasjon i Nybyen i Kristiansand at politiet skjøt en person i beinet, skriver politiet i Agder i en pressemelding.

Flere politibiler til stede på det avstengte område. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Gikk med våpen

Den skadede er kjørt til Sørlandet sykehus og er tatt hånd om av helsepersonell.

– Operasjonssentralen fikk fredag kveld melding om at en person gikk med våpen i Kristiansand sentrum. Da politiet kom i kontakt med personen oppstod det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, heter det i pressemeldingen.

Ingen tjenestepersoner fra politiet skal være skadet. Spesialenheten ble rutinemessig varslet like etter hendelsen.

– Det vil være Spesialenheten som etterforsker saken videre. Spørsmål angående saken må rettes til dem. Agder politidistrikt har sperret av åstedet fram til Spesialenheten ankommer, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt ifølge pressemeldingen.

Skal avhøres

Spesialenheten skriver at formålet med etterforskingen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd.

– Våpen involvert vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig. Av hensyn til den videre etterforskingen gis det ikke mer detaljert informasjon om saken på nåværende tidspunkt, skriver Spesialenheten i sin pressemelding.