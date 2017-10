Vil ha tilsyn med trafikkopplæring

Fylkesmannen ber Lyngdal ungdomsskole redegjøre for trafikkopplæringen ved skolen. Tilsynet kommer på bakgrunn av bekymring fra Statens Vegvesen. Ifølge vegvesenet blir skolens gratisprinsipp brutt ved at elever må betale for opplæringen.