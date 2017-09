Veddemål gikk galt på Hovden: – Hørte nødrop fra berghylle

Miriam Stausland i politiet sier at vitner på stedet fortalte at det hele handlet om et veddemål som gikk galt.

– Det kan virke som at de har hatt en form for konkurranse eller veddemål. At han rett og slett kom bort ifra de han var med.

Nødrop fra berghylle

Ifølge Stausland skal de første ropene ha blitt hørt i nærheten av Remestøylflotti Hyttegrend på Hovden. Han var ikke lenger opp i fjellet enn at hyttefolket i nærheten selv kunne hjelpe ham ned fra berghyllen han satt på.

Han skal ha hatt en mindre skade, men klarte ikke å komme seg ned på egen hånd. Politiet sier han ble sjekket for promille av ambulansepersonell, men vet ikke hva som ble resultatet av testen.

– Det er normalt at ambulansen kommer i slike tilfeller. Det kan være snakk om at han er nedkjølt.

Takker hyttefolket

– En stor takk til dem som hørte rop i natten og fant mannen. Det var en flott handling, sier Stausland.

Mannen ble kjørt hjem etter at ambulansen ga klarsignal, og alt tyder på at det skal gå fint med ham nå.