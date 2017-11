Varsler drømmeforhold i fjellheimen - nå åpner alpinbakkene

Snøen er i ferd med å legge seg på høyfjellet i både sørlige og nordlige deler av landet. I den forbindelse har flere alpinsentre åpnet.

Et av alpinsentrene som er i ferd med å åpne, er Hovden alpinsenter i Bykle kommune.

Sture Pilegård. Foto: Siv Kristin Sællmann/NRK

– Vi åpner skitrekket lørdag 25. november. Det har kommet mye snø den siste uken, og lave temperaturer har bidratt til at vi har fått produsert ekstra snø med snøkanonene våre, sier daglig leder Sture Pilegård ved Hovden alpinsenter.

Når temperaturen kryper ned i minus på gradestokken tar Hovden alpinseter i bruk snøkanoner. Den kunstige snøen fungerer som et supplement til vanlig snø og er svært dyr å produsere.

– Det er ikke billig, men en investering vi er nødt til å ta for å skape best mulige forhold for våre gjester.

Snøkanonene er svært dyre i bruk, men gjør at alpinsentre kan åpne tidligere en været tilsier. Foto: Anders Fehn / NRK

Også i Trysil går snøkanonene for full maskin.

Driftssjef Jan Linstad ved Skistar Trysil. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Om du tar med investert kapital i tillegg til timelønn, strømregninger og alt som skal med for å holde snøkanonene i gang blir nok de totale kostnadene på oppimot 20.000 kroner i timen, sier driftssjef Jan Linstad ved Skistar Trysil.

Han forteller at snøkanonene går døgnet rundt når det er kaldt nok. Dermed blir den totale dagskostnaden for produksjon av kunstig snø 20.000 kroner timen - 24 timer i døgnet.

Det tilsvarer 480.000 kroner for produksjon av kunstig snø på en dag i Trysil hvis det er kaldt nok.

Linstad sier det er en prislapp som er verdt å betale.

– Trekket har vært åpent i 14 dager nå, det hadde ikke vært mulig uten snøkanoner. De er helt avgjørende for å holde løypene oppe tidlig og sent i sesongen.

Linstad sier det kjøres ca 250 kubikkmeter med vann i timen gjennom snøkanonene, det tilsvarer seks millioner liter vann i døgnet til snøproduksjon.

Alpinsetrene avhenger seg av gode snøforhold for å tjene penger. Foto: Per Inge Fjellheim

Sjekk forholdene nær deg

Produksjon av kunstsnø gjør at alpinsentre kan åpne tidligere enn været tilsier, men uten ordentlig snøvær kan det gå lang tid for å skape gode forhold i bakken.

Skal du på ski eller stå alpint i vinter kan det være lurt å sjekke Meteorologisk institutts oversikt over snødybder i Norge.

Er du en ivrig skigåer og lurer på hvilke løyper som er kjørt kan du sjekke Den norske turistforenings føremelding for utvalgte fjell- og turområder i Norge.

Men vær forsiktig på høyfjellet, snøskredfaren er stor når været er varmt. Norges vassdrags- og energidirektorat holder deg oppdatert på snøskredfaren landet rundt.

For dem som står alpint kan det lønne seg å sjekke skiinfo.no. Her finnes en oversikt over alpinsentre i Norge. Her er en oversikt over noen av dem:

Hovden alpinsenter

Hovden alpinsenter. Foto: Hovden Alpinsenter

Åpner: 25. november

Snødybde: 50 cm

Skiheiser: 20

Skistar Trysil

Skistar Trysil. Foto: Mette Finborud Børresen

Åpnet: 17. november

Snødybde: 40 cm

Skiheiser: 31

Hemsedal skisenter

Hemsedal skisenter. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Åpnet: 24. november

Snødybde: 40 cm

Skiheiser: 20

Sirdal skisenter

Sirdal skisenter. Foto: Sirdal Skisenter

Åpner: 16. desember

Snødybde: 20 cm

Skiheiser: 11

Haukelifjell skisenter

Haukelifjell skisenter. Foto: Haukelifjell Skisenter

Åpner: 25. november

Snødybde: 40 cm

Skiheiser: 6

Geilo skisenter

Geilo skisenter. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Åpnet: 18. november

Snødybde: 0 cm

Skiheiser: 22

Ljosland skisenter

Ljosland skisenter. Foto: Andreas Sandtveit

Åpner: 1. januar

Snødybde: 0 cm

Skiheiser: 3

Brokke alpinsenter

Ljosland skisenter Foto: Svenn Brokke

Åpner: 16. desember

Snødybde: 0 cm

Skiheiser: 4

Hafjell alpinsenter

Hafjell alpinsenter. Foto: Kristina Skamsar / NRK

Åpnet: 18. november

Snødybde: 35 cm

Skiheiser: 18

Sjusjøen Skisenter

Sjusjøen Skisenter. Foto: Sjusjøen Skisenter

Åpnet: 18. november

Snødybde: 30 cm

Skiheiser: 4

Målselv skisenter

Målselv skisenter. Foto: Linda Pedersen / NRK

Åpner: 9. desember

Snødybde: 0 cm

Skiheiser: 4

Beitostølen skisenter

Beitostølen skisenter. Foto: Kjell-Einar Kana / NRK