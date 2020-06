– Jeg er helt knust, sier Yasmin Kristensen om tiltalen.

Hun bor i Lyngdal sammen med sin norske ektemann og deres fire barn.

– Dette vil jo ingen ende ta. Det er helt urimelig, og vi finner oss ikke i det, sier ektemannen Rolf Kristian.

Først ble hun utvist fra landet, og så kom kravet fra Nav om at hun måtte tilbakebetale drøyt 300.000 kroner.

Nå har hun blitt tiltalt for trygdebedrageri for 1,6 millioner kroner over en periode på elleve år.

Det var Lyngdals Avis som først omtalte saken.

Yasmin har fire barn sammen med sin norske ektemann. Foto: NRK

Hun har mottatt barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, dagpenger, konstantstøtte og arbeidsavklaringspenger.

Nav mener Yasmin ikke har hatt krav på disse utbetalingene.

Det er fordi firebarnsmoren løy om hvor hun var fra da hun kom til Norge for 19 år siden.

Da sa hun at hun var fra Somalia i stedet for Djibouti.

– Yasmin løy den gangen fordi hun flyktet fra et tvangsekteskap. Hun sa at hun var fra Somalia fordi hun hadde hørt fra andre flyktninger at det ville gi henne opphold, forteller ektemannen.

Yasmin og familien kjemper for at hun kan bli værende i Norge. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

I 2007 fikk hun innvilget norsk statsborgerskap basert på de uriktige opplysningene om at hun kom fra Somalia.

I desember i fjor ble Yasmin utvist fra landet.

Hun fikk også et innreiseforbud til Norge og Schengen-området på to år, ifølge dommen fra Høyesterett.

Nekter straffskyld

Svindel-tiltalen mot Yasmin kommer samtidig som familien venter på at utvisningssaken hennes skal komme opp i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Samtidig som hun nekter for å ha svindlet Nav, kjemper hun for å kunne bli værende i Norge.

Her bor hun med sine fire barn og ektemann Rolf Erik Kristensen.

De giftet seg i 2004.

I dag har ekteparet fra Lyngdal fire barn sammen. Foto: Privat

Falsk identitet

Nav mener hun har svindlet til seg summen på 1,6 millioner kroner ved å oppgi falsk identitet.

– Det er harde ord, sier ektemannen.

Rettssaken starter i Lister tingrett 22. september.

Før den tid skal saken behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Yasmins advokat, Nadin Askeland Humlen. Foto: Petter Larsson / NRK

Behandlingen i EMD starter trolig etter rettssaken, ifølge Yasmins advokat, Nadin Askeland Humlen.

Da har Norge levert sitt svar til domstolen.

– Vi avventer nå utfallet fra Strasbourg, sier Rolf Erik.

– Disse sakene påvirker hverandre.

Advokaten sier de vurderer å be om utsettelse av rettssaken.

– Vi vil løpende vurdere om vi skal be retten om utsettelse i påvente av dom i EMD av hensyn til sakens opplysning, sier Askeland Humlen.