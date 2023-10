Torjus (7) ble funnet under en stor steinhelle

Torjus Seland ble funnet under en stor steinhelle, bekrefter driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt til NRK.

– Han ble funnet under en steinhelle, som var nærmest som en naturlig gapahuk, sier Mushom.

Dette kan ifølge politiet være grunnen til at gutten ikke ble fanget opp av varmesøkende kamera.

Sjuåringen kom bort fra familien sin under en jakttur i et skogsområde ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes søndag ettermiddag.

Tirsdag ettermiddag ble han funnet død i området Langemyr i Lindesnes kommune. Det var en hundepatrulje fra politiet som gjorde funnet.