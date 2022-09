Torhild Bransdal er død

Magny Torhild Roland Bransdal var ordfører i Vennesla i Agder fra 1999 til 2017 og stortingsrepresentant i perioden 2017–2021.

Onsdag døde hun ved Lindrende enhet på Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus.

– Torhild døde fredelig med sine nærmeste rundt seg. Det siste Torhild sa var: «Jeg er trygg», skriver familien i en pressemelding.

Familien ønsker å takke Torhild for alt hun betydde for dem, som ektefelle, mor, svigermor og bestemor.

De er også takknemlige for omsorgen og støtten både Torhild og de fikk i forbindelse med Torhilds sykdom.

Familien skriver at de i begynnelsen av denne måneden fikk reise sammen med henne på familietur med kystruten langs norskekysten, akkurat som Torhild selv hadde ønsket.

Bransdal ble født 10. april 1956. Hun ble 66 år gammel.

– En uredd røst

Nils Olav Larsen (KrF) tok over som ordfører i Vennesla etter Bransdal i 2017. Han beskriver henne som en uredd person med et varmt hjerte.

– Da jeg overtok merket jeg at de svake i samfunnet var vant med å snakke med ordføreren. De var vant med at hun var der for dem og hadde tid til å lytte, sier han.

Gjennom sin tid som ordfører har han flere ganger spurt henne om råd. Senest for et par uker siden.

– Jeg har hatt mye nytte av kunnskapen hun hadde. Både når det gjaldt politikk og praktiske løsninger på ting som skulle skje i kommunen.

Hva mister man nå når hun er død?

– Vi har mistet en uredd røst som turte å si ifra og som var klar i budskapet sitt.