Med tegninger og klistremerker hadde venner dekorert kisten.

650 personer var tilstede i kirken og blant dem både lagkamerater og klassevenner.

Det var sogneprest i Lund kirke, Monika Olsen Holt, som holdt begravelsen.

I minneordet ble Finn beskrevet som en aktiv og glad gutt som alltid hadde et lurt smil på lur.

Familie og venner skal i dag ta farvel med Finn Matre Langeland som omkom i en trafikkulykke sist torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Han elsket og spille fotball og tok med seg ballen opp på «Kokla» (lokal fotballplass) så ofte han kunne, sa Olsen Holt.

Finn spiIte fotball i klubben Donn og mange barn fra klubben hadde på seg lagdrakten i kirken.

Finn ble beskrevet som en gutt som gav alt på banen. Lagvennene hedret ham med å legge hvite roser på kisten, før de avsluttet med lagets heia-rop.

7 år gamle Finn Matre Langeland mistet livet på vei til skolen, torsdag forrige uke. Foto: Privat

– God natt og sov godt

Av foreldrene ble 7-åringen beskrevet med stolthet og som verdens beste storebror, og en gutt som har beriket mange på sin vei.

Mor, Linn Matre, fortalte om en sønn som gjorde livet hennes til en fest, hver dag, i nesten åtte år.

– Jeg avslutter som jeg gjorde hver kveld: Takk for i dag Finn. God natt og sov godt, mamma elsker deg.

Pappa, Christopher Langeland, fortalte om en gutt som har vært en veiviser.

– Du satt andre foran deg selv. Du var et forbilde. Ikke bare for kameratene dine, men også for oss voksne.

Kisten er pyntet med klistremerker og tegninger. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

En dag med mye følelser

– Det er en veldig spesiell dag. Både for store og små. Det er en dag vi kjenner litt ekstra på, sa rektor ved Lovisenlund skole Cecilia Mossige Johansen før begravelsen startet.

Finn omkom sist torsdag etter å ha blitt påkjørt av en lastebil på Torridalsveien i Kristiansand på vei til skolen.

Rektoren ved skolen hvor Finn var elev på 2. trinn sier dagen i dag byr på mange følelser.

Har tegnet hjerter

Hun forteller at mange av de 450 elevene ønsket å komme tidligere på skolen fredag morgen for å få ekstra tid sammen.

Mange elever står langs Østerveien hvor begravelsesfølget går til fots på vei til Oddernes krike og forbi skolen til Finn.

Veien blir i dette tidsrommet stengt for trafikk.

– Mange av barna har tegnet hjerter eller har skrevet noe til Finn som de vil vise fram, sier Johansen.

Flere av barna vil stille i klubbtøy fra fotballklubben Donn og håndballklubben AK28 hvor 7-åringen var aktiv.

Sogneprest i Lund kirke Monika Olsen Holt skal holde begravelsen i formiddag. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Minnestund

Det vil også bli holdt en minnestund i etterkant av begravelsen. Ifølge rektor Johansen vil denne være tilrettelagt for barn.

Hun forteller at det den siste uka har vært viktig for skolen å legge til rette for barna kan uttrykke de behovene og følelsene de har.

– Det er utrolig fint å se hvordan de voksne har vist omsorg, tatt fram sine fang og vært til stede for barna både ute og inne, sier Johansen.