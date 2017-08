To siktet etter brannen på Vigeland hovedgård

​– Det jeg kan fortelle er at vi gjennom helga har hatt en del vitneavhør. Vi har kommet så langt at vi har pågrepet to personer som er siktet for brannen, sier lensmannen i Vennsla, John Tomas Homme.

Han vil ikke kommentere hvilke motiv gjerningspersonene hadde for å tenne på selskapslokalet.

– De to personene er fra området. Årsaken til pågripelsen er lokalkunnskaper og teknisk og taktisk etterforsking av politiet.

Det var Vennesla Tidende som først skrev om siktelsene.

Etterforskningen videre

– Det vi trenger svar på nå er å få verifisert og dobbeltsjekket de opplysningene vi har fått fra vitner. Vi skal også grave dypere i tekniske spor vi har skaffet oss og etterforske videre på det.

Selskapslokalet ble raskt overtent. Foto: Morten Krogstad / NRK

Både eieren av hovedgården og politiet gikk tidlig ut med en mistanke om at det var en påsatt brann. Årsaken til det er at ytterkledningen har brent fra bakken og opp mot takkonstruksjonen. Politiet tror og håper på at de snart kan komme til bunns i saken:

– Vi har skaffa oss en del opplysninger gjennom helga som gjør at vi har et godt grunnlag til å etterforske videre og få en oppklaring innen rimelig tid.

Les også: Selskapslokale totalskadd i brann

Komplisert slukkearbeid

Det var i forrige uke, natt til torsdag, at nødetatene rykket ut til en kraftig brann i selskapslokalet.

Brannvesenet sa til NRK at bygningen raskt ble overtent.

– Det var et komplisert slukkearbeid. Det var vanskelig å komme til med vann i takkonstruksjonen som brant på Løa i Vennesla, sa brannvesenets innsatsleder Johnny Flæte til NRK.