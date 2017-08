– Etterforsker om brannen på Løa startet ute eller inne

Lensmann i Iveland og Vennesla, John Tomas Homme sier at det er tydelig at arnestedet for brannen er på baksiden av Løa, ved låvebroa.

– Vi har snakket med ansatte på Vigeland hovedgård for å finne ut om det kan være forhold inne som gjør at det har begynt å brenne – om brannen kan ha en naturlig årsak.

Lensmann i Iveland og Vennesla, John Tomas Homme. Foto: THOMAS GRØNVOLD

En rekke vitner er avhørt, og flere avhør gjenstår. Kriminalteknikere arbeider for å finne ut om brannen kan være påsatt.

– Hva tenker du om at det har vært fire branner i Vennesla i løpet av en måneds tid?

– Det er bekymringsfullt, sier Homme.

– Vi undersøker om denne brannen har en sammenheng med de andre.

«Halvveis i sjokk»

Daglig leder for restaurant- og cateringvirksomheten, Arild Dale, har hatt en turbulent og trist dag.

Vigeland hovedgård i Vennesla er fra 1847 og fredet av Riksantikvaren. . Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Det har vært en vond dag. Om brannen er påsatt, overlater jeg til politiet å finne ut av. Det har vært mye å ta tak i dag. Vi har søkt å finne alternative lokaliteter til dem som skulle hatt selskaper på Løa i tiden fremover. Noen har fått tilbud om å benytte selskapslokaler i bl.a. hovedbygningen på gården.

– Hva skjer med restaurantvirksomheten framover?

– Det er for tidlig å si noe nå. Vi har hatt en flott respons på driften og vil selvfølgelig forsøke å få til noe igjen. Men foreløpig har vi hatt nok med å kvalitetssikre de selskapene som var booket inn framover, sier Dale.

Løa på Vigeland hovedgård har en fin beliggenhet ved Otra og er et populært sted å ha brylluper og andre arrangementer. På 90-tallet ble det lagt ned en stor dugnadsinnsats for å restaurere Løa.