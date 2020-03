Sykkeltyver tatt på fersken av Tesla-kamera

Da Mikael Vassbotn i slutten av januar oppdaget at elsykkelen hadde forsvunnet i løpet av natta, håpet han å få hjelp av sin egen Tesla, som sto i nærheten.

– Jeg tenkte at hvis jeg er heldig, er tyveriet fanget på film, sier han.

Teslaen, som begynner å filme hvis noen kommer nær, hadde fanget opp en hvit varebil og to personer som tok med seg to sykler.

Vassbotn sendte filmen til politiet og anmeldte saken. Videoen førte til at politiet fant bilen, men hverken syklene eller tyvene ble funnet.

Rekordhøy utbetaling

Det ble utbetalt over 100 millioner kroner i erstatning etter sykkeltyverier i 2019. Det er en økning på 23 prosent fra året før, viser tall fra Finans Norge over forsikringsmeldte tyverier.

Aldri før har det blitt utbetalt så mye i erstatning etter sykkeltyverier.

– Det stjeles mange flere sykler en våre tall viser. Mørketallene er store siden ikke alle melder syklene stjålet, hverken til politiet eller forsikringsselskapene, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Gjennomsnittserstatningen har også økt de siste årene, noe som betyr at vi skaffer oss dyrere sykler. Det blir i gjennomsnitt utbetalt rundt 8.000 kroner i erstatning.

Går etter dyre sykler

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo, sier at det fortsatt også er en del tyveri som skjer på impuls. Tyven kan være en person som tilfeldigvis går forbi, eller folk som driver med dagligdags vinningskriminalitet. Foto: Jo Michael Figueiredo / Gjensidige

Kostbare elsykler og batteriene til disse er attraktive for tyvebander som reiser rundt og stjeler sykler.

Det sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Pål Rune Eklo.

Selv om Gjensidige har sett en nedgang i sykkeltyveri de siste par årene, øker totalsummen på erstatningskravene.

– Det betyr at det er mange dyre sykler blant folk og at sykkeltyvene går etter disse syklene. Det gjelder både elsykler og vanlige sykler, sier Eklo.

Han legger til at tyvene tar for seg både hos sykkelbedrifter og privatpersoner, og at de i enkelte tilfeller følger med på syklister og hvor de parkerer sykkelen sin.

Ifølge Eklo skal det ha ført til at tyver har brutt seg inn i boder hjemme hos folk.

– De mest profesjonelle tyvene bruker bare noen sekunder på å ta med seg sykkelen. Spesielt på våren er sykkeltyvene aktive, sier Stine Neverdal i Finans Norge.

Tre innbrudd på seks måneder

At elsykler er attraktivt for tyver, har også sykkeldistributøren «Cyklon Kristiansand» merket.

I løpet av de to siste årene har bedriften hatt over ti innbrudd. Tre av dem har skjedd det siste halve året.

Én av gangene var daglig leder Jarand Sørsdal selv på jobb.

– Jeg var tidlig på jobb og la merke til at to personer prøvde å komme seg inn på baksiden av bygget. Etter at den ene angrep meg med et jernredskap, endte jeg opp med en brukket arm og måtte være på sykehus et par dager, forteller han.

Sørsdal sier at de siste gangene tyvene har kommet seg inn på lageret, har de vært målrettet og gått etter elsykler. Hver gang har de fått med seg sykler til en verdi opp mot 50.000 kroner.

Dette har skjedd selv om bedriften har både alarm og kamera på lageret.

– Selv om vi har gjerningsmennene på video, er det vanskelig å identifisere dem etterpå. Da er det ikke så lett å verne seg, sier Sørsdal.

Selv om mange av syklene er pakket inn på lageret til Cyklon Kristiansand, åpner tyvene eskene for å finne elsykler, forteller Sørsdal. Foto: Zhilwan Manbari / NRK

Gjør sykkelen uattraktiv

Pål Rune Eklo i Gjensidige råder private sykkeleiere til å prøve å gjøre det så vanskelig som mulig for sykkeltyver å stjele akkurat din sykkel.

Hans tips er å bruke en god sykkellås og å låse sykkelen fast i noe, samt å fjerne batteriet dersom du har elsykkel.

– Men hvis tyvene har bestemt seg for å stjele, er det dessverre lite som kan hindre dem i å gjøre det, sier han.