– Livet settes på pause. Rett og slett, sier Magnhild Fisketjøn.

NRK møter henne sammen med medstudentene i Århus.

Hun er én av rundt hundre norske studenter i Danmark som fikk sjokkbeskjeden midt i studiet:

Du får ikke autorisasjon i Norge når du er ferdig utdannet.

Planen var å dra hjem igjen for å jobbe så fort de ble ferdige med den tre og et halvt år lange utdanningen i nabolandet. Nå er ikke det like fristende.

– Man vurderer jo om man må droppe det.

– Føler du deg uønsket i Norge?

– Ja, faktisk.

– Alle sier de ikke har flere plasser

Da studentene dro til Danmark gjaldt fortsatt en 18 år gammel nordisk avtale som har sikret studenter i helsefag autorisasjon uansett hvor i Norden man studerer.

Kort oppsummert betyr det at man kan gå rett i jobb etter utdannelsen.

Men så, i februar 2020, ble reglene endret. Fædrelandsvennen og Khrono har tidligere omtalt denne endringen.

Alle som kommer fra utlandet, skal nå gjennom ett år i turnustjeneste. Dette har lenge vært praksis for studenter i Norge, som har et halvt år kortere utdanning.

Men studenter i Norge får 90 prosent av grunnlønn under praksis. Fisketjøn og studiekameratene i Danmark har ikke krav på én eneste krone når de kommer hjem.

Det er heller ingen arbeidsgivere som er pålagt å gi studentene fra Danmark jobb i Norge.

– Jeg har kontaktet alle statsforvalterne i Norge. Også nær 30 kommuner og sykehus. Alle sier de ikke har flere plasser, siden de er tatt av studenter i Norge, sier Oda Sodefjed Tørnkvist.

Studerer i Århus: Tobias Fromreide (f.v.), Edvart Aasen, Magnhild Fisketjøn, Oda Sodefjed Tørnkvist og Stine Bergan. Foto: Mathias Hamre / NRK

Får 411 kroner dagen av Nav

I Grimstad har Helene Bårdsen tatt fatt på turnusåret. Etter tre og et halvt år med studier i København jobber hun nå gratis for kommunen.

Det betyr nok et år med studentbudsjett.

– Man kan jo si jeg har vært så «heldig» at Nav går inn og støtter med 411 kroner dagen. Jeg har snakket med studenter som ikke har fått det heller, sier hun.

Bårdsen sier utdanningen er av høy kvalitet.

Hun angrer ikke på at hun valgte å studere i Danmark, og vil ikke nødvendigvis fraråde andre å gjøre det.

– Men du må vite at du står helt alene. Du står mutters alene, og det er ingen til å fange deg opp når du kommer hjem igjen, advarer hun.

Helene Bårdsen må leve et år ekstra på studentbudsjett. Foto: Mathias Hamre / NRK

Regjeringen: – En risiko ved å studere i utlandet

Regjeringen har ingen planer om å gjøre noe for å hjelpe studentene som nå kommer hjem, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helsedepartementet.

– Det er en risiko når man tar utdanning i utlandet. Regelverket kan endre seg både i EU og i Norge, sier han.

Han mener det er nok fysioterapeuter i Norge.

– Det utdannes omkring 280 fysioterapeuter i Norge i året.

Den siste uttalelsen får Febe Pettersen til å riste på hodet. Hun er Helene Bårdsens veileder i Grimstad.

– Da har de ikke skjønt verdien av hva vi kan bidra med i samfunnet. Vi vet det blir mange flere eldre med store behov.

Vil ha like rettigheter

I Danmark gleder studentene seg til å komme i gang med turnus hjemme i Norge, selv om de må jobbe gratis. Men de forventer at norske myndigheter endrer regelverket.

– Vi vil ha samme rettigheter som studentene i Norge slik at vi kan starte i turnus rett etter eksamen, sier Stine Bergan.

Oda Sodefjed Tørnkvist følger opp:

– Og vi ønsker en overgangsordning for oss som startet med andre premisser. Vi forventer at de hjelper oss når de har tatt fra oss rettighetene vi hadde.