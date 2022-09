– Det er jo litt ekkelt hvis noen du ikke liker kan følge med på hva du gjør, sier mediestudent Victoria Havn.

Hun kommenterer Snapchats nye funksjon «Ghost Trails», som gir mulighet til å spore venners bevegelser det siste døgnet.

Brukere som kjøper denne ser hvor du er hver gang du er aktiv i appen. Og du får ikke noe varsel på hvem som kjøper den.

– Jeg syntes det er creepy, sier Kaspara Sørum.

– Kan være problematisk

Snapchat har lenge hatt funksjonen Snap Map. Der kan du se hvor vennene dine er når de har vært inne i appen.

Det nye nå er at du kan få opp reiseruten til folk, som vises i form av gule streker på kartet.

«Ghost trails» åpner opp for at andre kan vite hvor du jobber, hvor du bor, og hvilken rute du bruker for å komme dit.

– Jeg tenker i utgangspunktet at dette kan være problematisk, sier juridisk rådgiver i Datatilsynet, Trine Smedbold.

NRK fikk en reporter til å spore en venns bevegelser gjennom en dag.

– Del med de du stoler på

«Ghost trails» fungerer kun hvis du allerede har valgt å være synlig på Snap Map.

Smedbold i Datatilsynet mener at det er på tide å ta en ekstra gjennomgang av vennelisten.

– Den nye funksjonen overvåker i større grad deg og dine bevegelser. Fra et personverns ståsted er dette ganske inngripende.

Hun oppfordrer foreldre til å sette seg ned med barn og unge nå som kartet har blitt så detaljert.

– Jeg vil råde alle som har lyst til å bruke funksjonen om å bare dele lokasjonen med mennesker man stoler på, sier Smedbold.

Mange unge bruker Snap Map for å dele hvor de er. Mediestudentene Victoria Havn, Kaspara Sørum og Fabian Kleve Johansen bruker Snapchat for å kommunisere med venner. Snap Map vil de ikke ha på. Kleve Johansen mener Snapchat har et ansvar med å informere om risikoen med Ghost trail. - De burde gjøre det veldig klart for folk hva de takker ja til. Hva som er risiko, og hvilke fordeler det har.

– Har betenkelige sider

Instituttleder for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder Carl Erik Moe, mener den nye funksjonen har en del betenkelige sider.

– Vi har neppe behov for å vite hvor andre er i 24 timer.

Moe mener den største frykten i forbindelse med den nye funksjonen er hvordan unge vil bli påvirket til å bruke den. Sosialt press er en del av det.

– Appen spiller på det sosiale behovet for å være med på ting. For eksempel FOMO. Hvis ikke andre får informasjon om deg, er du kanskje ikke en del av gjengen lenger.

Instituttleder for Informasjonssystemer ved UiA mener Carl Erik Moe, er ikke positiv til Snapchats nye deletjeneste. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Moe mener personvernet også står på spill.

– Du bør vite hvem du deler informasjon med. Så vit hvem du har på listen din.

Blant unge er det veldig populært å dele posisjonen sin på Snap Map.

– Ingen grunn til panikk

Noroff-professor i digital etterforskning Emlyn Butterfield, syntes de nye funksjonene er spennende og mener det ikke finnes noen grunn til panikk.

– Folk får panikk fordi de plutselig føler at folk sporer dem og følger med på hvor de har vært.

Han tror likevel at den nye funksjonen gjør at vi må tenke mer over hvordan vi bruker Snapchat. Særlig når det gjelder de yngste brukerne, for å sikre at de er trygge.

– De er ikke alltid bevisste på risikoen, sier han.

Funksjoner i Snapchat+ Ekspandér faktaboks Spøkelsesspor på kartet, hvor du kan spore venners bevegelser de siste 24 timene. Muligheten til å merke noen som «bestevenn». Lage det som kalles et solsystem hvor du rangerer venner. Er du en persons bestevenn, eller tredje bestevenn. Muligheten til å se om noen har sett din story flere ganger.

Snapchat har svart på kritikken i en e-post.

Der skriver de at stedsdeling på Snap Map automatisk er satt på «av». For å dele din posisjon må du aktivt inn å endre innstillingene. Da vil den kun være synlig for venner i din venneliste. Spøkelsesspor deler ingen ny stedsinformasjon som brukeren ikke velger å dele med venner på kartet.