«Gyda» gir kjempebillig strøm – studentene jubler

De seks studentene i kollektivet i Volda har hatt en kald vinter etter at strømprisene i vinter nådde nye høyder.

– Vi har hatt det litt kaldt i vinter for å prøve å klare å spare strøm, og byttet strømleverandør flere ganger. Så dette er veldig fint for oss, sier Johanne Myrhol.

Hun var ikke klar over at strømprisene har sunket de siste dagene, men sier det er veldig fint for dem som ikke har mye å rutte med.

Strømprisen faller drastisk

For det er ingen tvil om at ekstremværet fører til billigere strøm.

– Skitværet gir mye nedbør og høye temperaturer. Den kombinasjonen og mye vind, gjør at vi produserer mye kraft.

Det sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.

I Midt-Norge og Nord-Norge faller nå strømprisen drastisk. For noen dager siden var spotprisen opp i 70 øre i Trondheim. Nå ligger spotprisen på 17 øre kilowattime, og i natt faller den helt ned til 10 øre.

– Det vil være ekstremt lave priser noen dager i forbindelse med Gyda. På denne tiden av året er de som regel mye høyere, sier Laugen.

Han er ikke i tvil om at prisene de trønderske kundene nå opplever, kan vise seg å være seg de billigste i hele 2022.

– Jeg tror det vil vinterens billigste strømpris. Kanskje i løpet av året også.

Stig Tore Laugen i Trønderenergi. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Mye dyrere på Østlandet

Prisen i Trøndelag er ekstremt billig i forhold til andre steder i landet.

På Østlandet ligger gjennomsnittsprisen på 1 krone og 26 øre.

I Bergen ligger prisen ifølge Nord Pool på omtrent det samme, og det gjør den også i Kristiansand.

– De blir kanskje sjalu av strømprisene, men ikke av været, ler Laugen.

Prisene kan holde seg

Det er ikke bare ekstremværet som fører til lave strømpriser i Trøndelag, Ifølge strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Han viser til at Trøndelag også hadde lave strømpriser i tidlig november.

Med mye vind, lavt forbruk og høye temperaturer blir mye av strømforbruket dekket og konkurransen om å produsere strøm øker.

– Det er mer normalt at det skal være svingninger i prisen enn slik det er nå, men denne prisen er unormalt lav i forhold til et gjennomsnitt, sier Lilleholt.

Ifølge Lilleholt så kan den lave strømprisen vedvare i en periode, selv om ekstremværet opphører.

– Jeg tipper dette vil holde prisene lavere over litt tid, sier han.

Vil fortsette å følge med

Tilbake til studentene i Volda, kan de nå glede seg over billigere strøm.

Sist uke annonserte hun og resten av kollektivet på Facebook etter billig ved. Det førte til at de fikk 20 sekker gratis ved fra en bonde som syntes synd på dem, ifølgje Vikebladet Vestposten.

Hun sier de lave strømprisene ikke kommer til å føre til de store utskeielsene, og at de uansett kommer til å bruke veden de har fått.

– Vi kommer fortsatt til å følge med på strømprisen, sier hun.