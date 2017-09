Stiller seg uforstående

– Hun stiller seg uforstående til siktelsen, sier advokat Ole Andreas Thrana til NRK. Ei kvinne fra Kristiansand er siktet for to drap. I 2014 skal hun ha forgifta far til hennes to mindreårige barn. I 2002 mener politiet hun tok livet av et familiemedlem i 50-årene.