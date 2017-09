Steinar Pedersen skal ikke lenger trene førstedivisjonsklubben Start.

– Det som ligger bak er en evaluering vi har hatt i klubben, som jeg er ansvarlig for, sier sportslig leder i IK Start, Tor Kristian Karlsen.

– Vi gjør våre grep, og jeg kom inn i ny stilling i august, kanksje jeg og burde kommet inn i januar, men det ble sånn det ble, sier Tor Kristian Karlsen. Foto: Håvard Raustøl

Karlsen presiserer at sparkingen kommer etter en totalvurdering som er gjort siden han kom inn i klubben i august, som har omhandlet spillerstall, administrasjon og nå trenerteamet.

– Vi forsøker til enhver tid å legge langsiktige planer, og vi i lederteamet i klubben ønsket en som tenker likt som oss i ledelsen, og vi følte det var et fravik med Steinar, sier Karlsen.

Vil finne gode løsninger

Han ønsker ikke å gå næremere inn på den uenigheten det var mellom administrasjonen i klubben og Pedersen.

Flere har stilt spørsmål med timingen på at Steinar Pedersen måtte gi seg som trener i Start.

– Nå skal vi bruke god tid på å finne nye løsninger for fremtiden, avslutter Karlsen.

Ingen ny trener i dag

Pedersen må gå på dagen etter at han fikk beskjed om oppsigelsen i et møte med klubbledelsen torsdag kveld.

– Han trer til side og overlater ansvaret til andre trenerkrefter, heter det i en formulering fra klubben.

42-åringen hadde egentlig kontrakt ut 2018-sesongen.

– Jeg vil ikke si vi har sparket Steinar Pedersen, men vi kom til enighet i går kveld om at vi ville gå hvert til vårt, sier administrerende direktør, Even Øgrey Brandsdal.

– Vi har en ambisjon om å ha en hovedtrener på plass før hjemmekampen mot Ranheim, som er 17.oktober, og så vil fremtiden vise hvor langt vi kommer, avslutter Brandsdal. Foto: Håvard Raustøl

Brandsdal forteller at klubben har måttet jobbe kortisiktig i mange år, på grunn av dårlig økonomi, men at de nå har fått muligheter til å tenke langsiktig, etter at nye investorer kom inn.

– Vi har en ambisjon om å ha en hovedtrener på plass før hjemmekampen mot Ranheim, som er 17.oktober, og så vil fremtiden vise hvor langt vi kommer, avslutter Brandsdal.

Sportslig leder, Tor Kristian Karlsen bekrefter for NRK at Mick Priest og Joey Hardarson leder laget inntil videre.

Ligger på 2. plass

Start ligger for øyeblikket på den siste direkte opprykksplassen i førstedivisjon. Kristiansand-klubben er to poeng foran Sandnes Ulf med fem kamper igjen. Start har resultatmessig skuffet de siste kampene, med kun én seier på sine fem siste serieoppgjør.