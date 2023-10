– Du føler at det går utover fagligheten og det er en ugrei følelse, sier Magne Bøe (60).

Han er en av mange overleger som har slutta ved Sørlandet sykehus den siste tiden. Etter 27 år på nevrologisk avdeling sa han takk for seg for seg i august.

For 60-åringen var det det stadig økende arbeidspresset som gjorde at han til slutt sa opp.

– Jeg kjente på en økende vantrivsel fordi stressbelastningen i jobben ble veldig stor, sier Bøe som i dag jobber med voksne med utviklingshemming og autisme.

Sørlandet sykehus mangler nå 80 overleger av rundt 500 på sykehusene i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

Bare den siste uka har flere sagt opp og gått i Bøes fotspor.

– På vei inn i en sykehuskrise

Det bekymrer Cecilie Lunden Gundersen som er foretakstillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus.

– Vi har lenge snakket om en fastlegekrise, men nå er vi også på full vei inn i en sykehuskrise, mener Gundersen.

Den siste tiden har hun vært vitne til det hun mener er en urovekkende trend:

– For første gang ser vi at stadig flere overleger sier opp stillingene sine for å gjøre andre ting. Det er veldig bekymringsfullt.

Foretakstillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus Cecilie Lunden Gundersen mener det er på tide å snakke om økt lønn for sykehusleger. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Gundersen hører stadig vekk om nye kollegaer som vurderer å finne seg noe annet.

– Når man ikke har tid til å holde seg oppdatert og heller ikke får tilstrekkelig tid til å gi så god behandling som man ønsker så er det ikke gøy lenger.

Hun frykter at Norge nå er på vei inn i et todelt helsevesen, slik man blant annet ser i Storbritannia.

– National Health Service er i ferd med å rakne. Det er kjempekøer, de ansatte er desperate og akuttmottakene er oversvømt. Jeg håper virkelig at vi ikke kommer dit i Norge.

– Men du føler at vi er på vei dit?

– Jeg er redd for det, ja.

Sørlandet sykehus gjør nå tiltak for å rekruttere flere overleger og beholde dem de har. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Fire oppsigelser denne uka

– Bare den siste uka har vi fått fire oppsigelser. Det er mange enheter hos oss med rekrutteringsutfordringer, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Hun er i likhet med Gundersen bekymret for at de mister så mange overleger.

– Hva oppgir overlegene som årsak til at de velger å si opp?

– Når vi gjennomfører sluttundersøkelser ser vi at lønn er en faktor, men ikke blant topp tre. For mange handler det om muligheter til faglig oppdatering og utvikling.

Sykehuset jobber nå målrettet med å rekruttere leger og beholde de overlegene de har.

Føreland sier de i høst har opprettet arbeidsgrupper som jobber med dette.

– Vi har blant annet etablert en arbeidsgruppe med Legeforeningen for å se hvilke tiltak vi må iverksette for å sikre at vi beholder overleger på sykehuset.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus er bekymret for at de ikke får rekruttert nok overleger i framtiden. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Økt lønn for sykehusleger

Tillitsvalgt Gundersen mener sykehusene må bedre arbeidsvilkårene for legene for å framstå som en attraktiv arbeidsplass.

Hun peker blant annet på økt lønn for sykehusleger.

– Kommunene og de private aktørene lønner betydelig bedre. De framstår nå som mer attraktive arbeidsplasser.

Hun peker også på et økende arbeidspress på sykehusene slik overlege Magne Bøe kjente på.

Bøe hadde sett for seg å stå i stillingen til han ble pensjonist, men det ble etter hvert en uholdbar tanke.

– Det er ikke det at vi ikke forstår at det er travelt eller at vi er late, men på ett eller annet tidspunkt må man ta ansvar for hvordan arbeidslivet til sjuende og sist blir, sier han.