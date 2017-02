Solveigs platedrøm

Hun er en velkjent stemme i lokalmiljøet i hjembyen Arendal. Solveig Andersen forteller at hun har sunget i alle år. Siden 2012 har hun vært vokalist i Arendal Big Band og hun har sunget i bluesband, rockeband, Jazzkvartett og i utallige begravelser og brylluper.

Sangen er viktig

– Det er når jeg synger jeg føler meg hel, smiler platedebutanten.

Solveig Andersen har nesten ikke ord for hvor viktig denne plata er for henne.

– For meg kjennes det å gi ut plate som å gå opp til en eksamen jeg har jobbet med hele livet, fortsetter hun.

Albumet «Satisfied with sensible shoes» inneholder Solveigs egne tekster og melodier.

Hun mener plata er vanskelig å plassere sjangermessig, siden den inneholder mye forskjellig.

– Jeg håper jeg treffer et stort publikum med disse sangene, sier Andersen.

Hun henter gjerne inspirasjon fra hverdagslige hendelser og med ett unntak er tekstene på engelsk.

– For meg er tekstene viktige og jeg håper lytterne vil høre godt etter på det jeg har å fortelle, sier Solveig.

Har fulgt drømmen

– Det er mye av meg selv på denne plata.

Vokalisten understreker at hun nesten ikke har ord for hvor viktig denne plata er for henne.

– For meg er den et bevis på at jeg har fulgt drømmen min og at jeg klarte det, smiler den stolte platedebutanten fra Arendal.

– Dette er en helstøpt produksjon,

Imponerer anmelder

NRKs musikkanmelder Øyvind Nyvoll mener at Solveig Andersen plasserer seg musikalsk i en amerikansk singer-songwriter tradisjonen, med mye input fra soul, blues og mere til.

– Andersen har et godt lag av musikere med seg på plata og alt høres bra ut, understreker Nyvoll.

– Det sterkeste på «Satisfied with sensible shoes» er Solveig Andersens stemme som uanstrengt og med stor kraft leker seg med klang og fraser, sier anmelderen.

– Dette er en helstøpt produksjon, og selv om musikken ser mer bakover enn fremover, gjør det ingen ting – i alle fall ikke når det er gjort så bra som her, konkluderer anmelder Øyvind Nyvoll.

Han gir plata ni av ti mulige poeng.