Snøkaos på første hverdag i 2024

– Hjemmekontor er nok ikke så dumt, hvis du har mulighet til det, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Vegtrafikksentralen tirsdag morgen.

Det har kommet opp mot 70 centimeter snø enkelte steder langs agderkysten.

Snøen har kommet på svært kort tid i nyttårshelgen, og det meldes fortsatt om mye snø de neste dagene.

Brøytemannskaper prioriterer hovedveiene, men det er problemer med å ta unna all snøen.

HVIT VEI: Brøytemannskaper i aksjon grytidlig tirsdag morgen, første virkedag i 2024. Vegtrafikksentralen melder om lite trafikk på veiene så langt. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Problemer på E6

E6 inn mot Oslo har vært stengt ved Ås siden 01.25, og opprydningen etter et trafikkuhell tar tid.

– Vi håper inderlig at vi får ryddet opp før rushet. Men det er veldig usikkert. De er redde for at de ikke rekker det, sier trafikkoperatør Annie Serup til NTB.

Vogntoget som har kjørt av veien har fraktet beholdere med det fettløsende middelet Plumbo.

– Det har komplisert opprydningen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen til NRK.

Togstans i sør

Togene er også rammet.

Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Vestfoldbanen er stengt tirsdag morgen.

Vy ber folk vurdere å utsette reisen på Vestfold­banen.

Vestfoldbanen er stengt mellom Holmestrand og Tønsberg.

Vy skriver på sine nettsider at de også sliter med å få tak i nok busser. De oppfordrer folk til å benytte andre transportmidler, eller utsette reise.

Bane Nor varsler ny oppdatering klokka 12.

Arendalsbanen blir nedprioritert når det gjeler snørydding.

– Vi har tatt en beslutning om å prioritere Sørlandsbanen med tanke på at konsekvensene blir mye større der, pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

KRISTIANSAND: Fortau i sentrum av Kristiansand tirsdag morgen. Bilister er bedt om å kjøre forsiktig fordi fotgjengere mange steder må gå i veibanen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Risør - Kristiansand nedsnødd

Agderkysten fra Risør og sørvestover til et stykke forbi Kristiansand er hardest rammet av snøfallet.

Det er fortsatt oransje farevarsel for snøfall i Agder tirsdag. Det har snødd kraftig natt til tirsdag og det er meldt sterk vind.

– Vest for Mandal så blir det bedre. Men vinden skaper problemer over et større område, sier trafikkoperatør Andreas Larsen i Vegtrafikksentralen.

Folk som skal kjøre på jobb i Agder tirsdag morgen bør forberede seg grundig – eller vurdere hjemmekontor.

– Å sette seg i bilen kan ende med at man ikke kommer frem. Det er uforutsigbart, så om man kan ta hjemmekontor, er det greiest, sier Larsen.

Vegtrafikksentralen sier alt av brøytemannskaper er på veiene, og ber bilister vise aktsomhet.

– Det gjelder å kjøre forsiktig, respektere forholdene, sjekke vær- og trafikkmeldinger. Og ta med spade, varme klær, mat og drikke, sier trafikkperatøren, som minner om at full tank er kjekt om man blir stående.

Tilbyr gratis parkering

I Kristiansand har kommunen åpnet sine parkeringshus i sentrum for gratis parkering fram til torsdag.

Dette for å få biler bort fra gatene og lette arbeidet med snørydding.

Vegtrafikksentralen Sør ber bilister være obs på gående i veibanen, da det vil ta lang tid å få brøytet alle fortauene i Agder.