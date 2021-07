Slik vil de gjøre en bydel med «dårlig rykte» mer attraktiv

Gatekunst kan være med på å gjøre enkelte områder mer attraktive, mener flere.

Som for eksempel på Slettheia, vest i Kristiansand.

– Slettheia er et sted som har fått et dårlig renommé, som vi vil gjøre noe med, sier Ane Skjævestad.

Hun driver Frihets Teater i Kristiansand, og har vært med på å starte det nye gatekunst-prosjektet.

Ett av målene er å gjøre bydelen mer attraktiv.

Sammen med gatekunstneren Sedin Zunic har hun og tre andre unge forvandlet en grå vegg til et kunstverk.

Støtter prosjektet

Prosjektet får ros fra en som har forsket på temaet.

– Vi ser det i mange byer i verden. Nabolag endres og jeg tror definitivt gatekunsten er med på denne utviklingen, sier Emma Mary Louisa Arnold.

Arnold mener gatekunst gjør et området mer attraktivt for mange mennesker. Foto: privat

Hun er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Tidligere har hun undersøkt urban politikk av grafitti og gatekunst.

– Flott gatekunst på sterile vegger kan gjøre et område mer attraktivt å bo i.

Et hus i Kristiansand malt med undervannsmotiv. Av kunstner Sedin Zunic Foto: privat

Hun påpeker at dette gjelder de store gatekunstverkene.

– Mennesker som ønsker seg mer kreativitet og liker kultur trekkes til slike deler av byer.

Villige til å betale for omgivelser

På Tøyen i Oslo har flere gatekunstverk fargelagt bydelen de siste årene.

Gatekunst-miljøet på Tøyen i Oslo har blomstret de siste årene. Kunstner Steffen Kvernelands versjon av Munch Viktor Rakov Gjengaar sier gatekunstnere søker gamle, slitte vegger. Han mener de har mer sjel.

Viktor Rakov Gjengaar er leder Urban Samtidskunst på Tøyen. Han forteller at gatekunstnere liker å jobbe i litt slitne omgivelser. Disse byggene har mer sjel.

– Folk er villige til å betale for omgivelser de trives i.

Gjengaard mener byen vil bli mindre kulturell dersom graffitien forsvinner.

– Gatekunsten har åpnet opp for mer produksjon i det offentlige rom, ofte i privat regi, sier Viktor Foto: privat

– Gatekunst er viktig for at folk skal få uttrykke seg og for at folk skal få oppleve kunst i vårt felles rom. Det er altfor mye rette streker og gråtoner i byer, sier han.

Vil ha flere prosjekter på Slettheia

Det er gatekunstner Sedin Zunic som sammen med flere unge mennesker har laget gatekunst-prosjektet på Slettheia i Kristiansand, der han selv har vokst opp.

– Vi er ferdig med den kuleste gatekunstveggen som noen gang har blitt gjort her.

Naboene går forbi og applauderer kunstnerne når de viser frem kunstverket til NRK. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Zunic håper det kan bli til flere.

– Det er så mange vegger her og jeg hadde veldig lyst til å lage noe gatekunst på Slettheia. Drømmen er å invitere gatekunstnere fra alle nasjonalitetene som bor her.

Rikke Susann Engdahl (23) er en av dem som har vært med.

– Før jeg ble en del av dette prosjektet hadde jeg ikke rørt en sprayboks, sier hun.

– Jeg tror flere unge ville ha godt av å være med på et slikt prosjekt. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Hun skryter av prosjektet.

– Dette er en helt egen arena hvor man kan utdype følelser du ikke kan sette ord på, sier Rikke.