– Rester fra i går er en skikkelig deilig lunsj dagen etter. Visk gjerne ut grensene mellom frokost, lunsj og middag. Alt kan spises til alle tider, mener August Borgås.

Sammen med kompisen Martin Bryn driver han en TikTok-konto med 355.000 følgere.

De to kokkene er opptatt av å lage mat som er rimelig. Årsaken er blant annet at begge var studenter da de startet å jobbe sammen.

– Vi er opptatt av å bruke vanlige, billige ingredienser som pasta og poteter, forklarer de.

I denne saken deler Martin og August to rimelige og gode oppskrifter.

Martin Bryn med påleggssalat. En oppskrift som er ideell for å bruke opp rester i kjøleskapet. Foto: Privat

NRK fortalte tidligere denne uka at mange av matvarene vi handler har steget i pris med over 20 prosent på ett år.

De matvarene som har økt mest er blant annet kaffe, ketsjup, svinekjøtt og fersk torsk.

Les også: Så mye dyrere på ett år

Saken skapte stort engasjement blant leserne, og flere har delt sine tips i kommentarfeltet.

Lager svære gryter

En av dem er Mona Katarina Scheidegger, som forteller at hun har blitt mer prisbevisst det siste året.

– Å lage mat fra bunnen av tar litt mer tid, men du sparer mye penger på det, sier hun.

Scheideggers tips er å lage store gryter som kan vare i flere dager.

– Jeg kjøper gjerne en hel kylling, steker den opp på en søndag og lager en svær gryte med kylling og grønnsaker som jeg har til middag i tre dager, sier hun.

Har endret handlevaner

77 prosent av dem som svarte på NRK sitt spørsmål i artikkelen sa at høye matvarepriser har fått dem til å endre handlevaner det siste året.

I overkant av 29.000 personer svarte.

Har dine handlevaner endret seg det siste året? Ja. Jeg tenker mer gjennom hva jeg putter i handlevogna. Nei. Jeg handler som før. Vis resultat

Sheidegger kjenner seg igjen i dette. Hun kjøper for eksempel datovarer mye oftere nå enn før.

– Tidligere kjøpte jeg også ferdiggrøter, men det gjør jeg ikke lenger. Det har blitt så dyrt. Nå lager jeg heller grøten selv, sier hun.

NRK fikk mange tips fra lesere om hvordan spare penger på mat.

Her er noen av de beste:

NRK forklarer Hva kan du gjøre for å spare penger på mat? Bla videre Be om rabatt på frukt og grønt som er i emballasje der for eksempel én av tre rødbeter er blitt dårlige, mens resten er fine. Kjøp grønnsaker og frukt i internasjonale dagligvarebutikker/kolonialer. La store kjeler med supper og lapskaus selv og frys ned. Bak brødvarene selv. Kjøp løsvekt i stedet for pakker med mindre du vet at du får brukt opp alt Reduser kjøttforbruket og erstatt kjøtt med grønnsaker. Fiskemat som fiskeboller og fiskepudding er ganske rimelig. Vær obs på kilopris. Kjøp en kasse med kaffe hver gang det er på tilbud i stedet for å kjøpe enkeltpakker. Det er nesten halv pris. Benytt Too good to go-appen. Det er en app som som kobler kunder til restauranter og butikker som har overskudd av usolgt mat. Kjøp store sekker med ris, 5 kilo eller mer. Det er mye billigere enn å kjøpe 0,5 til 1 kilo av gangen. Legg merke til hva slags mat du kaster og kjøp mindre av denne. Ikke gå på butikken for å handle når du er sulten. Forrige kort Neste kort

Drar på fisketur

Folk finner også andre og mer kreative, løsninger enn å handle billigste alternativ i butikken.

Laila Stokkevåg i Bergen bor i nærheten av sjøen og fisker stadig vekk for å spe på matbudsjettet.

– Jeg mener det er viktig å sette av litt tid til matauk. Det tar litt tid, men det er gratis, sier Stokkevåg.

Laila Stokkevåg vokste opp med selvfisket fisk på middagsbordet nesten hver dag du hun var liten. Her er hun selv ute på fisketur. Foto: Privat

Hun og samboeren har også innført nattfaste. Det vil si at de ikke spiser noe mellom klokka 19.00 om kvelden og 11.00 om formiddagen. Frokosten og lunsjen er slått sammen.

– Å spise sjeldnere er absolutt en besparelse. Vi føler oss heller ikke mer sultne. Nå kan vi heller spise mer til måltidene og bli ordentlig mette.

Laila liker å lage mat fra bunnen. Her har hun laget selvplukket soppgryte med stangselleri og gulrøtter. Foto: Laila Stokkevåg

Bruk opp restene

Tiktok-kokkene Martin og August tipser om at pålegg er en fin måte å bruke opp rester på. Her kan du slenge oppi «hva som helst», ifølge dem.

Påleggssalat Ekspandér faktaboks Dette er et eksempel på hva det går an å rote sammen av ting og tang du kan finne i kjøleskapet. Raskt, enkelt, billig og mindre matsvinn! Antall porsjoner: 2–4

Tid: 10 min Dette trenger du (for eksempel): 1–2 never isbergsalat 1–2 never spinatblader 3 skiver skinke 3 skiver salami 1 ostebit, på størrelse med en kortstokk 1 knekkebrød En kvart agurk 6 cherrytomater 1–2 skiver rødløk 3 ss cottage cheese 1 sitronbåt 1 ss olivenolje Pepper Slik gjør du det: Riv opp salaten og ha i en bolle sammen med spinaten. Kutt opp løk, knekkebrød, agurk, salami, skinke, cherrytomater og ost og ha alt utenom knekkebrødet i salatbollen. Hell på oljen, skvis sitronbåten, knekk over litt pepper og bland det sammen. Server salaten toppet med knekkebrødbiter og cottage cheese.

Kokkene tipser også om at følgende råvarer overrasker med lav kilopris:

Frossent lammekjøtt

Frossent kyllinglår

Rene kjøttstykker av billigmerker som First Price

– For oss har det blitt en guilty pleasure å se nøye på First Price-biffene for å se om vi finner noen fine. Det er et godt tips som vi egentlig ikke liker å dele, sier August og ler.

De deler også en enkel oppskrift på pizzasnurrer:

Pizzasnurrer Ekspandér faktaboks Lag disse og du har billig og mettende middag i mange dager fremover. Antall porsjoner: 16 pizzasnurrer Tid: Cirka 2 timer inkludert heving Dette trenger du: Pizzadeig: 500 g hvetemel 3 dl lunkent vann 1 pakke tørrgjær 1 ts salt 1 ts sukker Pizzasaus: 1 dl ketchup 1 dl tomatpure 1 ts pepper 1 ss oregano En halv ts salt Fyll: 300 g ost 500 g bogskinke (1pakke) Slik gjør du det: Rør sammen ingrediensene til pizzadeigen i en bakebolle. Kna deigen i ca. 15 min. Dekk deigen med plast og la den heve til dobbel størrelse,ca. én time. Kutt bogskinka i små biter og bland sammen ingrediensene til pizzasausen i en skål. Skru ovnen på 225 grader med over og undervarme. Ha mel på benken og kjevle deigen til en stor firkant på størrelse med en langpanne. Ha på pizzasaus, litt over halvparten av osten, og all skinka før du ruller det sammen til en stor pølse. Del pølsa i 16 like deler. Legg snurrene på et stekebrett med bakepapir, ha på resten av osten og la de heve under plastfolie i ca. 20 min før du steker dem i 15-20 min.

Lag opp mange pizzasnurrer om gangen så har du lunsj eller middag i flere dager. Foto: Martin Bryn

Billige alternativer øker

Butikkjedene bekrefter at folks handlemønster har endret seg det siste året.

Coop Norge ser en kraftig økning i salget av de rimeligste produktene, spesielt hos lavpriskjedene Extra og Obs.

– Xtra-serien har hatt en vekst på 30 prosent i flere butikker, sier Harald Kristiansen i Coop Norge.

Rema 1000 har også opplevd økt salg av de rimeligste alternativene. Brus, pasta, kjøkkenpapir og dyremat er noen av kategoriene hvor folk i større grad velger rimelige merker.

– Vi ser også at forbrukerne er på jakt etter gode tilbud. Vi har blant annet hatt en økning på 24 prosent på abonnenter av våre digitale kundeaviser, sier kommunikasjonssjef Hege Rognlien.