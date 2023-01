Slik holder du deg på beina når det er glatt

– Piggsko og brodder og sånt bruker jeg ikke, forteller Anne Kristine Grasåsen.

Etter at hun på Facebook la ut sitt tips til hvordan hun kommer seg trygt frem på glattisen, har hun fått mange likes og kommentarer.

Nå er hun en av flere som vil dele sitt tips.

Raggsokk utenpå skoene

– Jeg bruker ullsokker utenpå skoene, forteller Grasåsen.

Metoden lærte hun som barn, og den har hun sverget til i mange år.

– De fungerer utmerket!

Ifølge henne fungerer raggsokkene best på tørr is. Når veiene er dekket av slaps, blir nemlig sokkene fort litt vell våte.

Anne Kristine Grasåsen er en av dem som sverger til raggsokker tredd utenpå vinterskoa for å komme seg trygt frem på glatta. Foto: Leif Dalen / NRK

Syltestrikk rundt skoene

En av dem som har kommentert på Grasåsens Facebook-innlegg skriver at hun traff en 94 år gammel dame med rullator, som hadde tatt syltestrikk rundt skoene.

– Det funker visst det også, skriver vedkommende på Facebook.

Sand eller grus – eller aske

En annen gammel og velkjent metode er å benytte aske fra vedovnen og strø den på isen.

Det er både billig og effektivt, men kan bli litt grisete hvis det dras med inn i huset.

Bruk gjerne en avis eller liknende i inngangspartiet til å sette skoene på.

Å strø med sand og grus er også gode alternativer. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gå som en pingvin

– Skal du være fornuftig skal du gå som en pingvin, sies det, forteller fysiker Bjørn Samset.

Når man vagger frem og tilbake som en pingvin holdes hele tyngdepunktet til kroppen over den foten som er i bakken, forklarer Samset.

I tillegg anbefaler han å stampe foten hardt i bakken for hvert skritt.

– På snø vil sporene på skoen presses ned i snøen, men også på helt blank is har dette effekt, sier Samset.

Bruk brodder eller pigger

Å investere i et par brodder kan være lurt dersom du vil være sikker på å ikke falle på glattisen. Bare husk å ikke gå med brodder inne.

I perioder i vinter har flere legevakter hatt stor pågang av folk som har falt på glatta og brukket bein.

Legevaktoverlege Siri Boye og kollegaene hennes ved Kristiansand legevakt får travle dager når det er glatt ute.

De fører ingen statistikk over antall brudd, men merket stor pågang i jula.

Boye anbefaler alle å bruke brodder når det er glatt ute.

– Jeg gikk faktisk selv i bakken for et par dager siden. Heldigvis er jeg polstra nok til at det gikk greit, sier hun og ler.

– Brukte du brodder?

– Nei, for jeg trodde ikke at det skulle være glatt.

Legevaktoverlege Siri Boye anbefaler alle å bruke brodder når det er glatt ute. Foto: Privat

Sett inn pigger på de gamle skoene

Å bruke gode piggsko er også et tips, men det trenger ikke å koste tusenlapper. Et rimeligere alternativ kan være å sette pigger på sko du allerede har.

– Hvis skoene dine begynner å synge på siste vers, men har en grei slitesåle, kan det absolutt være lønnsomt å pigge dem opp, forklarer Svein Røhne, daglig leder i Løpslabbet.

Fall på riktig måte

Hilde og Eulicer Perez i Kristiansand Judo mener alle bør bli flinkere til å falle når det er glatt ute.

– Vi snakker alltid om fallteknikker når det er glatt og folk havner på legevakta med bein og armbrudd, sier Hilde Perez.

Hun gir følgende oppskrift på et «riktig» fall:

– Folk glemmer å bruke knærne. Du må bøye deg ned og legge deg over på siden. Samtidig må du prøve å holde hodet oppe.

– Hva skjer da?

– Da skader du deg mye mindre. Da bruker du anatomien og ruller nedover i stedet for å dette som en stiv stokk. Du bør ikke ta deg for med armene.

Perez forteller at datteren på sju år aldri skader seg når hun faller. Hun har trent judo siden hun var tre år.

– Dette med fallteknikk er også et viktig tema for foreldre å tenke på. Forhåpentligvis brekker færre armer og bein på glatta hvis de følger oppskriften.