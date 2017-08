Slåsskamp ved SIANs stand – må forlate Arendalsuka

Det vakte oppsikt i mars da Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fikk tillatelse til å stille med stand under Arendalsuka. Flere var kritiske til at den islamkritiske organisasjonen skulle få stå i sentrum å argumentere for sine meninger.

SIAN-stand må forlate Arendalsuka. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Episoden onsdag skal ha skjedd på standen, forteller innsatsleder Kurt Ulven til NRK.

Slåsskamp

– SIANs meninger er velkjent fra tidligere. I dag dukket det opp meningsmotstandere som framsatte deres synspunkter. Meningsutvekslingen resulterte i håndgemeng og slåsskamp mellom partene, forteller Ulven.

Politiet måtte gripe inn og skille partene på stedet. Etter det NRK får opplyst skal det ha vært svært ampert på stedet.

Det er foreløpig ikke meldt at noen personer ble skadet under episoden.

Ledelsen i Arendalsuka har i samråd med politiet bedt SIAN forlate Arendal. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Politivakthold

Politiet valgte å gå inn med tungt vakthold i etterkant av slåsskampen. Det er satt ut et titalls tjenestefolk i nær omkrets rundt standen til SIAN.

– Vi har gitt klart og tydelig beskjed at dette er totalt uakseptabelt, sier Ulven.

I etterkant av voldsepisoden har ordfører Robert Cornels Nordli pålagt SIAN å rydde ned standen. SIAN bekrefter at de nå forlater Arendal.

– Det er et pålegg

– Som rådsleder i Arendalsuka og ordfører i Arendal har jeg, i samråd med politiet, bestemt at SIAN må pakke sammen standen sin og forlate Arendalsuka. Det er et pålegg, og ikke en henstilling, sier Cornels Nordli til NRK.

Bevæpnet politi ved SIANs stand. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ordføreren har fått opplyst at personer på standen i løpet av dagen skal ha ropt ukvemsord til forbipasserende med annen hudfarge.

– Det er bare tull og ren løgn, sier Stig Andersen, leder i SIAN.

Andersen sier det har pågått noen høylytte diskusjoner på standen, men at ingen skal ha kommet med rasistiske uttalelser eller hånet islam eller koranen.

– Vil ikke ha det slik

Ifølge ordfører Robert Cornels Nordli skal SIAN også onsdag morgen ha fått en advarsel fra Arendalsuka.

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli. Foto: Svein Sundsdal / NRK

SIAN hevder på sin side at henvendelsen fra Arendals uka handlet om støynivået ved standen.

– Det pågikk tre diskusjoner her samtidig. Vi ble bedt om å dempe oss, og mer skjedde ikke, hevder Andersen.

Arendals ordfører sier slåsskampen i ettermiddag fikk begeret til å renne over.

– Jeg vil ikke ha det slik i byen jeg er ordfører for.