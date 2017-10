En ansatt ved av Den norske kirkes menigheter i Kristiansand var nær ved å få en skiferstein rett i hodet denne uken.

Han hadde spilt i en begravelse i Kristiansand kapell og idet han satte seg inn i bilen og slo bildøra igjen kom en stor og tung skiferplate seilende ned fra kapellets tak og landet på panseret.

I dag var Bjørn Reinhartsen, vedlikeholdskoordinator i Kristiansand kirkelige fellesråd oppe med lift og sjekket hele taket på kapellet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Skjelven

– Det var en guffen situasjon for ham. Han var ganske skjelven, sier Bjørn Reinhartsen, vedlikeholdskoordinator, Kristiansand kirkelige fellesråd.

Det er fellesrådet som har ansvaret for vedlikeholdet av kirkelige bygninger i Kristiansand,

– Etter begravelser ringer vi i klokkene oppe i tårnet. Det er nok vibrasjonene fra det som førte til at en av skifersteinen har løsnet og falt ned, sier han.

– Det er skummelt å tenke på at den kunne truffet en person i hodet. Heldigvis gikk det bra denne gangen. Men vi gjør alt vi kan for at ikke slikt skal skje, men det er takstein og det er skifer som kan løsne. Vi har rutiner for å kontrollere steinene og at de er festet ordentlig, sier han.

I dag var Bjørn Reinhartsen, vedlikeholdskoordinator i Kristiansand kirkelige fellesråd ute for å sjekke om de andre skifersteinene på kapelltaket var ordentlig festet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Sjekket taket

Tirsdag var Reinhartsen oppe med lift og sjekket hele taket på kapellet.

– Jeg synes det så greit ut. Det var ikke noen andre løse steiner i området, sier han fra toppen av liften.

– Vi må vurdere om vi skal sette opp steinfangere for å hindre at steiner faller ned på bakken. Det har vi gjort andre steder med hell, sier han.

Både Domkirken og Vågsbygd kirke har skifertak. På hele domkirketaket blir skiferen nå lagt om og festet på nytt etter flere situasjoner der steiner har falt ned. På Vågsbygd kirkes tak er det festet steinfangere.

– Vi jobber hele tiden med å gjøre det så trygt som mulig. Jeg mener at folk ikke skal gå rundt og bekymre seg for fallende skiferstein fra kirkens eiendommer. Vi har ansvaret både for takstein, skifer, og is og snø som kan falle ned på vinteren. Og det ansvaret tar vi på alvor. Vi skal gjøre alt vi kan for at takene er sikre, sier Reinhartsen.