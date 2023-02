– Jeg syns jo det er helt horribelt. De vil jo at vi skal leve sunnere, så hvorfor er forskjellen så stor?, sier Janne Holm.

Hun står i butikken med to versjoner av en liter sjokolademelk i hendene. Den ene koster 27,70 kroner, mens den uten sukker koster 34,80 kroner.

– Hvorfor koster den uten sukker sju kroner mer enn den med sukker, når sukker er dyrere?

Holm er ikke alene om å reagere på de store prisforskjellene.

Nicolay Mortvedt-Knutsen: – Jeg syns det er veldig teit, for jeg bryr meg veldig mye om at det jeg kjøper er sunt. Ingrid Lyngvi-Østerhus: – Det er jo veldig kjipt. Man velger jo automatisk de billige produktene, og da blir man jo fort mye mer usunn. Nihad Ouf: – Jeg syns det er dumt, for da kjøper flere de tingene som er usunne. Og det er jo litt dårligere for kroppen. Sarah Elisabeth Skauen: – Jeg velger alltid den som er billigst. Jeg tenker heller på pengene enn hva som er mest sunt. Så det burde jo helst vært sånn at sunnest var billigst.

Vil ha sukkeravgiften tilbake

– Dette er veldig negativt for helsen vår, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Vi vet at pris er noe av det aller viktigste for å få folk til å velge sunt. Så vi ønsker at det sunne skal være billigere enn det usunne.

Gerhardsen forteller at nordmenn i snitt drakk 49 liter brus med sukker i 2020.

30 prosent av vårt totale inntak av sukker kommer fra saft og brus.

På toppen av dette utgjør meieriprodukter med sukker mellom 5–10 prosent av inntaket.

Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen vil ha sukkeravgiften tilbake. Foto: André Bendixen / NRK

Hun mener derfor det vil ha stor effekt å velge sukkerfrie eller sukker-reduserte produkter.

– Dette er et politisk ansvar. Vi har et stort folkehelseproblem i Norge. 70 prosent av oss har overvekt og fedme, så vi må begynne å gjøre ting som virker.

Gerhardsen vil ha sukkeravgiften tilbake, og håper regjeringen har dette med i den nye stortingsmelding om folkehelse som legges frem denne våren.

– Det vil være et konkret tiltak som kan gjøre en positiv forskjell.

Se forskjellene i pris

På Rema 1000 koster Biola uten tilsatt sukker 3 kroner mer enn den med sukker. Hos Kiwi koster sjokolademelken uten tilsatt sukker fra Q-meieriene fem kroner mer, enn tilsvarende med sukker. Kjøper du Go morgen yoghurt må du stort sett betale tre kroner mer om du velger den uten tilsatt sukker.

Dyrere å produsere

Så hvorfor er det sånn at den sunnere varianten er dyrere?

– Sjokolademelken uten tilsatt sukker er dyrere å produsere, sier Kristine Aasheim, som er sjef for Q-Meieriene.

Aasheim forklarer at dette skyldes både dyrere ingredienser, og fordi det lages mye mindre av varianten uten tilsatt sukker.

– Vi produserer fem ganger så mye av sjokolademelken med sukker, og dermed blir det mer effektivt.

Også TINE forklarer at det er dyrere å lage produkter uten sukker.

– Det kan for eksempel handle om at man velger å tilsette mer frukt, sier Unn Grønvold Nikolaisen, som er direktør for marked.

Hun legger til at de gjennom mange år har redusert mengden tilsatt sukker i produktene sine.

– Gjennom de siste årene har vi for eksempel halvert mengden sukker i flere av våre produkter.

Begge produsentene presiserer at det er matvarekjedene som bestemmer den endelige prisen ut i butikk.

Unn Grønvold Nikolaisen i Tine sier det er matkjedene som styrer prisen på varene. Foto: Tine

De store matkjedene

Norgesgruppen er Norges største handelshus, og driver dagligvarekjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland sier det er flere grunner til de store forskjellene i pris.

Hovedårsaken er at de sunnere variantene er dyrere i innkjøp fra leverandøren. En annen viktig årsak er at de originale produktene med sukker, oftere er utsatt for prispress.

– De er gjerne med i tester som gjør at prisen presses enda mere ned. Dermed blir forskjellen større enn det den egentlig skulle vært.

Kine Søyland i Norgesgruppen sier de jobber for å få likere pris på produktene med og uten sukker. Foto: Norgesgruppen

Søyland sier de har som mål at de sukkerfrie og originale produktene blir så lik som mulig i pris.

– Dette er noe vi jobber tett sammen med produsentene for å komme nærmere.

Tidligere forsøk har vist at ved å sette ned prisen på sukkerfri brus, økte salget betraktelig. Og siden den gang har det stort sett vært billigere.

Men Søyland kan ikke love at dette vil skje med meieriprodukter.

– Vi har nå en tett dialog med produsenter og leverandører om at når vi kjører tilbud, ønsker vi at både den sukkerholdige og lettere varianten er med på kampanjen.

– Dette er jo noe man er veldig opptatt av. Det å bidra til bedre folkehelse er jo noe vi har et felles ansvar for.

Får svar i mars

Verdens helseorganisasjon anbefaler avgift på drikke med sukker. De mener det er et effektivt og billig virkemiddel for å få ned inntaket, og forebygge mot overvekt og livsstilssykdommer.

Også FHI har nylig tatt til orde for å innføre avgift på sukker.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), kan ikke gi noen løfter om at sukkeravgiften kommer tilbake.

– Det er en av de tingene vi ser på, men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si hva som blir det endelige resultatet. Vi legger frem folkehelsemeldingen i mars, og da vil man få en pekepinn.