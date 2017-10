Sjødin anmeldt til politiet

Advokat Arvid Sjødin er anmeldt til politiet for brudd på taushetsplikten. Det bekrefter advokat Sverre Nordmo. – Sjødin er anmeldt for å ha lekket taushetsbelagt materiale fra Baneheiasaken til forfatter Bjørn Olav Jahr, sier advokat Nordmo. Sjødin sier det er en panisk reaksjon å anmelde ham for brudd på taushetsplikten.