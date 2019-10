Siktede i Snartemo-saken er løslatt

– Den siktede har blitt avhørt siden pågripelsen onsdag, og dette avhøret er nå avsluttet. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Ut over det vil ikke politiet å si noe mer om innholdet i avhøret, sier politiadvokat Hellek Rue.

Tidlig onsdag morgen ble en mann i 20-årene fra nærområdet siktet og pågrepet. Tidlig fredag ettermiddag ble han ferdig i avhør.

Snartemo-saken Ekspandér faktaboks En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap og promillekjøring etter at en kvinne ble funnet død og en annen hardt skadd på Snartemo i Vest-Agder i juni.

Franske Daisy May Tran (28) omkom.

Politiet etterforsket saken i fire måneder før mannen i 20-årene denne uken ble siktet og pågrepet.

Mellom 80-90 vitner har vært inne til avhør i saken.

Politiet opprettholder fredag siktelsen mot mannen.

Han er siktet for uaktsomt drap, promillekjøring, brudd på hjelpeplikten og for å ha kjørt på en litauisk kvinne som ble hardt skadet.

Advokat Berit Knudsen er forsvarer til den siktede mannen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Han er fortvilet

Forsvarer Berit Knudsen sier til NRK at mannen vil ta stilling til siktelsen på et senere tidspunkt.

– Det har kommet fram mye ny informasjon, sier Knudsen.

Mannen har det etter forholdene greit, sier forsvareren.

– Men det er klart at det er en alvorlig sak, og han er fortvilet over siktelsen som er tatt ut mot han, sier Knudsen.

Franske Daisy May Tran (28) ble funnet død i Snartemo 2. juni i år. Foto: Privat

Blir ikke varetektsfengslet

Mannen i 20-årene blir ikke varetektsfengslet ettersom politiet mener de har sikret gode nok bevis.

De mener heller ikke at det er fare for gjentakelsesfare.

– Politiet opprettholder siktelsen mot mannen. Vi mener at mistankegrunnlaget ikke er svekket etter avhøret av ham. Vi mener fortsatt at vi har sikre bevis og god oversikt over hva som har skjedd, sier Rue.

Politiet opplyser også at de har snakket med flere vitner de siste dagene.

– Nå skal politiet gå grundig gjennom avhøret av siktede samt avhør av vitner, og vi vil deretter vurdere videre etterforskingsskritt i denne saken, sier Rue.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvorvidt den siktede var alene i bilen.

Politiadvokat Hellek Rue. Foto: Christina Cantero / NRK

Flere måneder med etterforskning

Det er fire måneder siden franske Daisy May Tran ble funnet død på en avsidesliggende grusvei i Snartemo i Vest-Agder. Venninna ble funnet hardt skadet.

Politiet hadde tidlig en teori om at det var snakk om en «hit and run», men ingen meldte seg.

Den siktede mannen ble innkalt som vitne i sommer. Senere ble mannens bil beslaglagt av politiet.