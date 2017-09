Sikta for to drap

Ei kvinne frå Kristiansand er sikta for to drap. Kvinna er i 40-åra. Kvinna er sikta for å ha drepe ein mann i 60-åra i Kristiansand i 2014. Dei to var tidlegare sambuarar. Ho er også sikta for å ha drepe ein mann i 50-åra i 2002.