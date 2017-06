SFO dropper fisk: – Mye makaroni og ketsjup

Klokka er like over ett ved Hisøy skole i Arendal. Oda og Isabelle smører brødskive med syltetøy. Varmmat serveres en til to dager i uka på SFO.

Oda Helberg og Isabelle Louise Nystedt mener de ville spist fisk på SFO dersom de fikk den servert. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Da har vi ofte pasta eller pizza, forteller 8-åringene.

NRK har gått gjennom alle matkvitteringene i 2016 for de største SFO-ene i kystbyene Grimstad, Kristiansand og Farsund.

Konklusjon: Det serveres omtrent ikke fisk på SFO. Det begrenser seg til fiskekaker som pålegg i ny og ne. I Farsund ble det ikke handla inn et eneste fiskeprodukt i fjor.

SFO-menyen går i pølser, pizza, makaroni og kjøttboller. I 2015 reviderte Helsedirektoratet retningslinjer klare:

196 pølsepakker og to med laksefilet

Vardåsen skole har Kristiansands største SFO med rundt 170 barn. I fjor ble det handlet inn 196 pølsepakker, og to firepakninger med laksefilet. I tillegg til 32 pakker billige fiskekaker.

– Vi har veldig lite fisk, men det gjenspeiler vel familieutfordringen, sier SFO-leder Arild Øvsthus.

Han mener det kan være vanskelig nok å få to barn i en familie til å spise fisk.

– Jeg vil legge til at vi har stort fokus på sunn mat, men det blir mye pølser på tur.

Kristiansands største SFO handla inn nesten 200 pølsepakker i 2016. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Fisk er rett og slett for dyrt

Virkeligheten er ganske fjern fra retningslinjene til Helsedirektoratet, mener Gro Miller. Enten må man enten må ta til takke med billigmat, eller så må foreldre belage seg på å betale mer, sier hun. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

På skolekjøkkenet på Hisøy finner vi Gro Miller, som driver kantina, og leverer maten til SFO.

– Ren fisk er rett og slett for dyrt, og barna er fryktelig kresne.

Miller mener foreldrebetaling til SFO-mat på 7,50 kroner dagen per barn er latterlig lite dersom man skal sørge for fisk, frukt og grønnsaker.

– I starten serverte jeg hjemmelaga lapskaus med masse grønnsaker, men maten ble kasta. Nå får de pizza og makaroni med ketsjup

– Hvor mye betyr retningslinjene fra Helsedirektoratet?

– Veldig lite. Enten må foreldrebetalinga opp, eller så blir det billigmat.

Pølser er den store vinneren på SFO, ifølge matkvitteringene NRK har sjekket.

– Vi synes det er trist

– Barna får i seg for mye metta fett, og vi ønsker å dreie forbruket fra pølse- og farseprodukter til grønnsaks- og fiskeretter, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

– Jeg liker torsk og makrell, forteller Martine. Jonas er mest glad i laks. På SFO er det av og til fiskekaker og rundstykker. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Det blir for lettvint å servere pølser og kjøttboller. Dessuten tror jeg ikke ei pølsepakke er noe særlig billigere enn ei frossenblokk med fisk, sier divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

Hun synes det er altfor dårlig at de undersøkte SFO-ene ikke har fisk annet enn som makrell i tomat og utblanda fiskekaker.

Helsedirektoratet forsøker å dreie kosten fra pølser og blandingsprodukter til rent og magert kjøtt.

– Det finnes mange varianter av wok, fiskeburger eller laksetaco. Barn får i seg for lite fisk, og skolen bør i alle fall være et sted det serveres.

Ikke tid til «mat fra bunnen»

Intensjonene fra Helsedirektoratet henger ikke sammen med virkeligheten, mener flere av SFO-lederne.

På Fevik skole var aldri fisk på middagsmenyen for de 126 barna i fjor. Leder Wenche Hanson sier de ikke har tid.

– For noen år siden lagde vi fiskesuppe fra bunnen, men nå blir det mye tomatsuppe og pølser. Jeg synes vi får mye ut av fem kroner dagen per barn.

Farsund skole ønsker ikke å kommentere at de ikke hadde noe fisk på SFO i 2016.