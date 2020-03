Setter inn ekstra folk for å fylle butikkhyllene: – Det er helt vilt her

– Det er helt vilt her. Det har vært ekstremt mye pågang. Det er mange kunder og vi ser en stor økning i salget av tørrvarer, sier varehussjef Monique Van Santen ved ett av de største varehusene øst i Agder, Coop Obs i Arendal.

Der har de satt inn ekstra ressurser i tørrvareavdelingen for å klare å holde følge med kundene som tømmer hyllene for enkelte varer.

Når NRK besøker varehuset arbeider seks personer med å etterfylle varer som er revet unna i løpet av helga.

Varehussjef Monique Van Santen på Obs i Arendal viser en av hyllene som har blitt tømt for varer i løpet av de siste dagene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Vi fyller på hele tiden. For de mest populære varene snakker vi om en mangedobling av salget.

Varehussjefen mener det er konsekvensene av korona-viruset som gjør at en del nå sikrer seg varer.

– Folk er redde for at de skal sitte uten mat, men det er det ingen fare for. Vi får nye leveranser hver eneste dag, og det er ikke tegn til at det skal gå tomt for noen varer, sier hun.

Det er særlig bakervarer og hermetikk som forsvinner fra butikkhyllene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Og Coop-varehusene i hele landet merker nå økt hamstring, med opp til 30 prosent økning av varer som hermetikk og vanndunker, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen.

–Det er liten fare for at vi skal gå tomme for matvarer, med mindre veldig mange begynner å hamstre samtidig, og det er det liten grunn til, sier Kristiansen.

I Coop-varehuset i Arendal arbeidet det tirsdag seks personer med å etterfylle varer i de tomme hyllene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Kunde: – Jeg vil være forberedt

Trenden er klar. Det er enkelte varer som skiller seg ut.

– Det er varer med lang holdbarhetsdato. Knekkebrød, bakervarer og tradisjonsmat, forteller varehussjefen i Arendal.

Også Rema 1000 i Arendal opplever stor pågang fra kunder som hamstrer.

– Vi merker betydelig økt salg av tørrvarer og hermetikk, seier kjøpmann Gøran Lundvall.

NRK har snakket med flere kunder. En av dem vil ikke stå frem med navn, men bekrefter at han «hamstrer litt». I dag kjøper han blant annet Sodd.

En av kundene som hamstrer hermetikk i Arendal, i frykt for å bli satt i karantene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det er jo litt pinlig da, men det er i tilfelle jeg skulle havne i karantene. Jeg vil være forberedt på det, sier kunden.

Vil ikke gå tomt

En annen kunde, Ingrid Margrethe Nilsen, sier hun ikke hamstrer.

– Jeg gjør ikke det. Jeg klarer meg fint. Jeg skjønner egentlig ikke at folk gjør det heller.

– Det vil vel ikke bli mangel på mat, spør hun.

Kunde Ingrid Margrethe Nilsen hamstrer ikke matvarer. Hun har liten tro på at det blir tomt i hyllene. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Både butikkene og matvaregrossisten Asko opplyser at det ikke er noen grunn til å hamstre. For hyllene skal ikke gå tomme.