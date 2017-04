Seks personer sikta etter stort narkobeslag i Mandal

– Dette er en ny, stor narkosak, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen ved Agder politidistrikt.

Seks personer er sikta etter at politiet natt til tirsdag fant et stort narkotikaparti ved en bolig i Mandal. Paulsen vil ikke oppgi mengden av hensyn til etterforskningen.

Heller ikke de sikta eller forsvarerne vet hvor mye politiet har funnet ved boligen, som ligger utenfor sentrum.

– Men jeg kan si at det med god margin kommer inn under grovt narkotikabeslag, opplyser Paulsen.

Antatt hovedmann nytt blad for politiet

Mandag ble en UP-patrulje i Mandal oppmerksomme på en mann som oppførte seg mistenkelig ved en bolig. Da de kontrollerte 54-åringen, hadde han 70 gram amfetamin på seg. Til politiet har han forklart at han skulle bruke stoffet til å slanke seg.

Mannen sitter nå i full isolasjon, sikta for grov narkotikaforbrytelse. Politiet knytter han til beslaget som ble gjort senere på natta, og har sikta han for oppbevaring og salg:

– Han er et ubeskrevet blad for oss, sier Paulsen.

Politiet fester ikke lit til hans forklaring om hvorfor han oppholdt seg i det aktuelle området da han ble pågrepet.

Medsikta i full isolasjon

Den medsikta 49-åringen ble pågrepet natt til tirsdag i sin bolig, og ble varetektsfengsla med full isolasjon torsdag.

– De to vi har fengsla, har vi grunn til å mistenke for salg, sier Paulsen.

49-åringen er en person politiet kjenner til fra tidligere narkotikaforhold. Paulsen antyder at det kan være grunnen til at UP svingte oppom denne adressen, der 54-åringen da ble pågrepet etter mistenkelig oppførsel.

I tillegg mener polititet det er en tredje person som er sentral, men har valgt å ikke fengsle han.

Ytterligere tre personer er sikta, men disse for å ha forsøkt å kjøpe.

– Politiet undersøker nå stoffet, og salget av narkotika i dette området.