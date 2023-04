Russisk etterretning var på Arendalsuka: – Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket over det. PST fastslår at Arendalsuka er et viktig samlingspunkt og dermed også et naturlig interessepunkt for etterretning.

Det sier leder av hovedprogramkomiteen til den politiske festivalen, Harald Stanghelle. Han er også journalist og tidligere redaktør i Aftenposten.

Arendalsuka er Norges største samling av næringsliv og norske toppolitikere. Det har siden 2012 blitt arrangert i Arendal den tredje uken august.

I dag ble det kjent at PST mener det har vært russiske etterretningsoffiserer til stede.

Harald Stanghelle mener det ikke er overraskende at russiske etterretningsoffiserer var på Arendalsuka.

Kan ha sagt de var diplomater

Rådgiver i PST, Dag Røhjell sier til NRK at etterretningsoffiserene kan ha sagt de var russiske diplomater, næringslivsledere eller konsulenter.

– Arendalsuka er et viktig samlingspunkt for norsk politikk og næringsliv. Det er med det et naturlig interessepunkt for Russland, sier Røhjell.

Målet var trolig å samle informasjon, kartlegge og kanskje få relasjoner til bestemte personer, ifølge Røhjell.

Dag Røhjell og Inger Haugland i PST under fredagens pressebrief. Foto: Javad Parsa / NTB

Godt samarbeid med PST

Også ordføreren i Arendal, Robert Cornels Nordli (Ap), er kjent med problemstillingen om at noe slikt kunne skje.

Han er også leder for Rådet til Arendalsuka.

– Det er et nasjonalt arrangement som trekker til seg mange mennesker. Vi har et tett og godt samarbeid både med politiet og PST opp mot arrangementet.

Han mener sikkerheten rundt Arendalsuka er veldig godt.

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) mener sikkerheten rundt Arendalsuka er god og gleder seg til årets arrangement. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Problematisk

Under Arendalsuka i fjor var det 150.000 deltakere og nesten 1000 ulike arrangører innom Arendal sentrum.

Harald Stanghelle tror det ville være tåpelig og garantere for at dette ikke kan skje igjen under den neste Arendalsuka.

Arendalsuka er et stort arrangement hvor politikere og aktører fra hele landet deltar. Foto: Svein Sundsdal

– Så viktig som Arendalsuka er, er det ikke uvanlig at vi også får besøk av etterretningsfolk fra ulike nasjoner, sier Stanghelle.

Hvor problematisk er det at russisk etterretning er til stede?

– Russisk etterretning er problematisk. Men det er ikke noe mer problematisk at de beveger seg i det åpne rom under Arendalsuka enn at de beveger seg i det åpne rom i Trondheim eller Oslo, sier Stanghelle.