– Hvor vanskelig kan dette være, når NRK har klart å finne han? Jeg har ikke ord, sier Svein Are Auestad.

I dag skulle han vitnet i retten mot legen som feilopererte han.

– Jeg hadde laget ei mappe, lagt en strategi. Helt siden jeg fikk beskjed om datoen for rettssaken, har jeg jobbet med dette.

Men i går fikk han plutselig en SMS fra tingretten om at saken er utsatt på ubestemt tid.

– Jeg var redd for at det skulle bli sånn. Det er bare et surr hele greia. Jeg frykter alt koker bort.

Svein Are Auestad har jobbet mye med å forberede det han skulle si i rettssaken mot legen som skadet han. Smerteplasteret på hånda må han alltid ha på. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Jerlan Omarchanov fikk i årevis jobbe som overlege i ortopedi uten å være ortoped. Han skadet og feilopererte flere titalls pasienter ved Sørlandet sykehus.

Nå står han tiltalt, men kun for én operasjon; operasjonen av Svein Are Auestad. Politiet mener resten av sakene er foreldet.

Én av sakene ble henlagt som følge av en polititabbe, da de glemte å sende med et vedlegg i en e-post. Omarchanov ble derfor ikke tiltalt i saken.

Har gjort flere forsøk

Rettssaken er utsatt fordi politiet ikke har klart å forkynne tiltalen for legen innen fristen. Ifølge loven må dette skje senest tre dager før saken starter.

Tiltalen ble tatt ut 22. mars. Det er nesten to måneder siden.

I denne perioden har tysk politi gjort flere forsøk på å få tak i Omarchanov, ifølge politiadvokat Hans Olav Røyr.

– Norsk politi er i tilfeller som dette avhengig av hjelp fra tyske myndigheter for å fysisk oppsøke og stevne tiltalte personlig.

Dette ble gjort via Eurojust, som er et samarbeidsorgan for påtalemyndigheter i Europa.

Tysk politi har sendt brev og e-post. De har også forsøkt å ringe Omarchanov, i tillegg til at de flere ganger har oppsøkt hans private adresse, ifølge Røyr.

Men etter det NRK har funnet ut, bor ikke Omarchanov lenger på adressen han sto oppført på i delstaten Bayern, der han fikk sparken ved en klinikk for ett år siden.

Jobber i samme bygg

Omarchanov har fått seg jobb ved en ny klinikk i nabodelstaten, har NRK nylig avdekket.

Der har han jobbet i flere måneder.

Da NRK dro for å lete etter han i begynnelsen av mars, var det på opplysninger fra tyske helsemyndigheter.

Den lokale politistasjonen ligger vegg i vegg med klinikken der han jobber.

NRK har i dag kontaktet politistasjonen. De sier de har ingen kunnskap om saken.

Senere på dagen opplyser politihovedkvarteret i delstaten at det lokale politiet der har vært involvert.

Her, ved denne klinikken, har Jerlan Omarchanov operert pasienter de siste månedene. I samme bygg holder det lokale politiet til.

Ble etterforsket

Politiet i delstaten Bayern startet etterforskning av Omarchanov etter at han fikk sparken ved den første klinikken.

De sendte den gang brev til adressen hans, men gjorde ikke noe mer med saken da de ikke fikk svar.

Aktor i delstaten sier han ikke kjenner til at de ikke fått noen forespørsler om å bistå med å forkynne tiltalen.

Røyr sier han ikke vet hvem fra tysk politi som har forsøkt å få tak i Omarchanov. Og Eurojust vil ikke svare på NRKs spørsmål.

Norsk politi har hatt muligheten til å etterlyse Omarchanov for forkynning av tiltalen.

Det gjøres hvis det er mistanke om at vedkommende gjemmer seg for politiet.

Omarchanov har tidligere vært etterlyst, men ikke nå i forbindelse med tiltalen, ifølge politiadvokat Røyr.

Må vente

NRK har gjort gjentatte forsøk på å få Omarchanov i tale. Verken han eller hans tyske advokat, Benjamin Schmitt, har ønsket å kommentere saken.

Rettssaken som gjelder den ene feiloperasjonen er nå utsatt til 25. august.

Svein Are Auestad har levd med sterke smerter siden operasjonen i 2019, og de blir bare verre.

Kreftene har han den siste tiden brukt til å forberede seg til rettssaken. Nå må han vente i flere måneder til.