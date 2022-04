– Oh my god. Herregud. Jeg skjønner ingenting, sier Gudbergsdottir til NRK.

Tirsdag ble det kjent at legen som har skadet mange pasienter på Sørlandet, kun blir tiltalt for én feiloperasjon.

Det vakte sterke reaksjoner fra pasienter som har anmeldt legen.

Nå viser det seg at det er en feil fra politiet som har ført til at legen ikke blir tiltalt for operasjonen av Gudbergsdottir.

Legen var nemlig også sikta for å ha skadet henne.

Men da siktelsen ble forkynt for legen i Tyskland, sendte ikke politiet med saken til Gudbergsdottir.

– Dermed er saken foreldet. Dette beklager politiet, sier politiadvokat Hans Olav Røyr.

Gudbergsdottir ble operert for et knusningsbrudd i hånda. Legen var ikke ortoped, og hun er skadet for livet. Foto: Privat

Politiet rakk ikke fristen

Margret Annie Gudbergsdottir var den første som anmeldte legen og Sørlandet sykehus.

Hun har kjempet en lang kamp for at politiet skal tiltale legen. Hver dag er en kamp mot smertene i hånda.

I går fikk hun vite at saken hennes var henlagt på grunn av foreldelse.

Det var tungt. Og hun fikk det heller ikke til å stemme.

Foreldelsesfristen ut fra Helsepersonelloven er to år. Den løper fra gjerningstidspunktet og frem til siktelsen blir forkynt.

Legen fikk siktelsen i forkynt i april 2021. Gudbergsdottir ble operert i juli 2019.

Derfor var det merkelig at saken hennes skulle være forelda.

Politiadvokat Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt beklager feilen. Foto: Asbjørn Berge / NRK

Da NRK kontakta politijurist Hans Olav Røyr for å få klarhet i dette, viser det seg at politiet selv har gjort en glipp:

– Siktelsen som gjelder Gudbergsdottir ble ved en feil fra politiet side ikke sent til forkynning sammen med siktelsen som gjelder behandlingen av Austad (den andre pasienten som har anmeldt legen, red. anm.). Politiet lykkes derfor ikke med å forkynne siktelsen før foreldelsesfristen, som utløp 26. juli 2021.

Gudbergsdottir reagerer kraftig på polititabben.

– En polititabbe kan jo ikke bety at han ikke skal straffes, sier hun.

Bistandsadvokat for Gudbergsdottir, Lars Kjønniksen, vil klage på politiets henleggelse av saken.

Han kommer også til å vurdere om det er grunnlag for en ny anmeldelse til politiet.

– Jeg er veldig skuffet og overrasket over politiet, sier Kjønniksen.

Flere titalls pasienter er i ferd med å rette erstatningskrav mot Sørlandet sykehus.

Det er advokat Jan Inge Thesen som representerer dem. Han reagerer kraftig på at legen kun er tiltalt for én operasjon.

Han mener politiet burde sett til andre lovparagrafer. Og brukt straffelovens bestemmelser om grov kroppsskade.

– Da er det mye lenger foreldelsestid, og det er strengere straff dersom man blir dømt.

Politijurist Hans Olav Røyr sier dette er vurdert.

– Straffelovens bestemmelser om voldslovbrudd er vurdert men ikke funnet anvendelige i denne saken.