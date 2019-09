Ras Birkenes

Klokken 14.50 torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at det hadde gått et steinras syd for Åbål Bru i Birkenes i Aust-Agder.

– En mann som ble truffet av raset, ble funnet av tilfeldig forbipasserende, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Ole Bjørn Kleivane.

Mannen som var bevisstløs etter hendelsen, ble først tatt hånd om av folk på stedet. Han er nå kjørt til sykehus. Helsetilstanden er foreløpig uavklart.

Politi og brannvesen er på stedet og ifølge Kleivane ser det ikke ut som om andre personer er tatt av raset.

Kjenner ikke identiteten

Klokken 15.30 vet ikke politiet identiteten til mannen. De vet heller ikke med sikkerhet om han gikk til fots eller kjørte.

– Men vi har ikke funnet noe kjøretøy eller sykkel i nærheten av raset, sier Kleivane.

Så langt han vet, var det ikke noen vitner til selve raset.

Raset gikk syd for Åbål bru i Birkenes i Aust-Agder.

Store steiner

Det skal være rundt ti store steiner som har rast ut i veien.

Veien er stengt og det jobbes nå med å få tak i folk med ekspertise til å vurdere fjellsiden steinene har rast fra.