Positiv til sykepleierkravene

At sykepleierstudenter fra 2019 må ha minst tre i matte og norsk er et godt tiltak. Det mener Instituttleder for helse- og sykepleiervitenskap, Kari Hansen Berg ved UiA. Flere frykter at kravene vil føre til tomme studieplasser. Det gjør ikke UIA.