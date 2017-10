Politiet innrømmer: – Kunne vært evakuert

Grenda Drangsholt i utkanten av Kristiansand er et av stedene som ble hardest rammet av flommen.

Mange av beboerne har rettet krass kritikk mot beredskapsetatene i etterkant av ekstremværet. Stabsjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl, forstår frustrasjonen til Drangsholt-folket.

– Sett i etterpåklokskapens lys, så er det klart at beboerne på Drangsholt gjerne kunne ha vært evakuert.

Sjustøl syns det er trist at så mange ble berørt av flommen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Likevel understreker han at ingen på noe tidspunkt meldte ifra til politiet om hvordan situasjonen utartet seg nord i Kristiansand.

– For politiets del så hadde ikke vi informasjon som tilsa at det var en livstruende situasjon på Drangsholt.

Tilstrekkelig med beredskap

Sjustøl sier de fikk nedbørsvarselet tidlig i uka, og fort bestemte seg for å bemanne opp både på operasjonssentralen og med flere patruljer.

– Vår vurdering av ressurssituasjonen er at vi hadde nok mennesker ute.

Beredskapsleder i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, mener i likhet med politiet at beredskapen var god.

– Vi opplever at vi har gjort en kjempegod jobb med tanke på beredskapen. Men vi forstår at folk er frustrerte.

Paulsen understreker at kommunen gjorde så godt de kunne. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kinkig situasjon

Paulsen sier kommunen bistod politiet og sørget for å ha sengeplasser klare for dem som eventuelt måtte trenge helsehjelp. Kommunen hadde også hoteller klare.

– Dersom private i en sånn situasjon velger å ikke ta kontakt, hverken mot nødetatene, kommunen eller politiet, så havner vi i en kinkig situasjon.

Han sier de nå må ha en evaluering, for å finne ut om beredskapsaktørene sammen burde ha gjort noe annerledes.

Flere hus på Drangsholt kom under vann. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Egenberedskap

Assisterende fylkesberedskapssjef, Dag Auby Hagen, mener enkeltpersoner også må ta ansvar, og påpeker at folk har et egenansvar for å redde seg og sitt.

– Vi forventer i samfunnet at det skal være en egenberedskap også. Når et varsel om ekstremvær kommer, så må folk reagere.

Han tror samtlige nå har lært mye om hvordan man håndterer slike situasjoner.

– Det er veldig viktig at vi tar med oss de erfaringene vi har fått underveis. Vi forventer at alle de som er berørt nå evaluerer og setter dette i system, slik at vi kan følge opp de svakhetene som har vært.

Hagen etterspør et møte der alle som jobbet med flommen kan snakke om hvordan de opplevde situasjonen. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Sviktet totalt

En som er uenig med at det har vært tilstrekkelig med beredskap er Bengt Henriksen. Han bor selv på Drangsholt, og er fortvilet over hvordan det lille tettstedet nå ser ut.

– Beredskapsaktørene har sviktet totalt, sier han og fortsetter:

– Dette var en varslet flom. Da burde det vært alle mann til pumpene i starten. Alle aktører må være klare til å bistå der det trengs.