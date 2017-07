Politibåten kontrollerte 32 båter

Politibåten i Kristiansand har kontrollert 32 båter. To personer ble anmeldt for å kjøre båt med promille. Det ble gitt ut tre forenklede forelegg for fart, ett forelegg for manglende redningsvest, og ett forelegg for manglende lanterne i Lillesand.