Phishing er en form for sosial manipulering hvor en angriper forsøker å lure noen til å utføre en handling.

Manipulasjonsforsøk kan for eksempel skje ved å åpne et e-postvedlegg, klikke på en lenke i en SMS eller betale en falsk regning.

Forsøkene på manipulering kan være knyttet til frykt, tillit, fristelser, tidspress samt faste eller oppdukkende hendelser som for eksempel jul, tidspunkt for skatteutbetalinger, pandemi, krigsutbrudd etc.