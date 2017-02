Plassert på lukka avdeling

Mannen som er sikta for drapsforsøk på kona si, er plassert på lukka avdeling, skriv Fædrelandsvennen. Kvinna er alvorleg skada etter å ha blitt utsett for grov vald i eit parkeringshus like ved Teater- og Konserthuset Kilden i Kristiansand.