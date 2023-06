Hendelsen skjedde i nærheten av Kviljosanden på Lista i Agder.

Dødsårsaken er ukjent, ifølge operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

Pårørende er varslet om dødsfallet.

Mannen i 50-årene ble hentet opp fra vannet av et redningshelikopter etter at det hadde kommet inn flere meldinger om en kiter som hadde problemer i sjøen.

Klokken 13.35 bekreftet politiet at kiteren var på vei til Stavanger universitetssykehus.

En mann ble sendt til sykehus med redningshelikopter etter ulykka som skal ha skjedd i nærheten av Kviljosanden på Lista.

Til Lister24 opplyste Andresen at det skal ha vært minst to kitere som har kitet sammen.

– Den andre personen skal ikke hatt behov for helsehjelp. Det skal ikke være fare for at flere personer er i vannet, sa Andresen til avisen.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

Slet på sjøen

Ifølge redningsleder Jan Erik Skorte i Hovedredningssentralen i Sør-Norge ble det i 13-tiden tirsdag meldt om en kiter som så ut som han slet på sjøen.

Redningsskøyta Erling Skjalgsson fra Farsund rykket også ut til ulykken.

Kviljosanden er et populært sted for kiting, surfing og andre vannaktiviteter.