Opplever vekst i Asia

Familiebedriften Beckmann i Kristiansand merker effekten av NRK-serien SKAM i Kina. Til Fædrelandsvennen sier markedssjefen at skinnsekken de lenge har vært kjent for, har fått en ny vår etter at den ble brukt av skuespillere i ungdomsserien.