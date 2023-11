Omstridt kunstsilo åpner i mai

Ombyggingen av kornsiloen fra 1935, som blant annet skal romme Nicolai Tangens kunstsamling, har kostet over 700 millioner kroner.

Nå er åpningsdatoen satt.

12. mai vil publikum blant annet kunne få oppleve verdens største private samling av nordisk modernistisk kunst.

Lansert i London

Programmet og åpningsdatoen for Kunstsilo ble lansert på den norske ambassadens residens i London torsdag ettermiddag klokka 13.

Det er ikke helt tilfeldig.

Nicolai Tangen har bodd og jobbet i London siden 1992.

Nicolai Tangen begynte å kjøpe kunst for over 25 år siden, først verk av norske kunstnere og siden også nordiske. Samlingen består primært av nordisk kunst fra 1920 til 1990. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi har en samler som har tilbrakt mange år der, og vi har en norsk ambassade i London som er veldig opptatt av dette prosjektet og har gitt oss mulighet til å lansere det der, sier direktør Reidar Fuglestad til Aftenposten.

Dette er Kunstsilo-saken Ekspander/minimer faktaboks I 2015 kom nyheten om at finansmann, milliardær og kristiandsander Nicolai Tangen ville gi bort kunstsamlingen sin til hjembyen.

Tangen-samlingen består av over 5000 verk, og omtales som den største og viktigste samlingen av nordisk modernistisk kunst fra perioden 1910–1990.

Sørlandets Kunstsmuseum har fått samlingen gjennom Tangens AKO Kunststiftelse. (Les avtalen her)

Gaven fra Tangen sparket i gang ideen om Kunstsilo-museet på Odderøya i Kristiansand.

Ettersom det offentlige har tatt store deler av regningen, har saken ført til en betent debatt i Kristiansand.

Tilhengere mener museet vil ha en stor innvirkning på samfunnsutvikling og kunstliv i landsdelen. Motstandere mener Tangen burde ha tatt en større del av regningen.

En rapport fra Oslo Economics konkluderte i 2019 med at Kunstsilo-prosjektet innebærte risiko for aktørene som finansierer det nye museet.

En måneds tid etterpå kom det historiske vedtaket om å bygge Kunstsilo i Kristiansand.

Kunstsiloen som har kostet over 700 millioner åpner 12.mai 2024

Kulturredaktør reagerer

Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fædrelandsvennen reagerer på at hjemmepublikummet ikke får nyheten først.

– Åpningsdatoen til selveste Kunstsilo er det altså det kresne, blaserte og sofistikerte kunstmiljøet som flyr over kontinenter og landegrenser verden over som først skal få vite, skriver Blågestad i en kommentar i Fædrelandsvennen.

Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fædrelandsvennen mener folk i Kristiansand hadde fortjent lanseringen av åpningsdatoen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hun skriver videre at hun mener lokalbefolkningen i Kristiansand hadde fortjent lanseringen av åpningsdato etter all uroen Kunstsiloen har skapt i byen.

– Kunstsilo-debatten har kastet et bystyre, splittet byen og vært spiren til en giftig debatt hvor Kunstsilo har blitt det store symbolet på en fortelling om en by delt i to.

Reidar Fuglestad kjenner seg ikke igjen i kritikken fra kulturredaktør i Fædrelandsvennen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kunstsilodirektør Reidar Fuglestad svarer på kritikken han absolutt ikke kjenner seg igjen i.

– Lokalbefolkningen i Kristiansand kjenner oss best. Derfor ble fokuset å få Kunstsilo ut i verden, og heller gi lokale medier mulighet til å faktisk komme inn i siloen – en mulighet som de internasjonale ikke får.

Eierskap

Museets grunnstamme er kunstsamlingene tilhørende stiftelsene Christianssands Billedgalleri, Kunstsilo og AKO-kunststiftelse.

Sistnevnte eier Nicolai Tangens kunstsamling som består av over 5000 verk.

Slik er Kunstsiloen finansiert Ekspander/minimer faktaboks Kulturdepartementet, 175 millioner kroner

AKO Foundation, 210 millioner kroner

Cultiva, 100 millioner kroner

Lån, 80 millioner kroner

Kristiansand kommune, 50 millioner kroner

Salg eksisterende lokaler, 35 millioner (takst)

Private aktører, sponsorer (Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, m. fl.), 30 millioner

Vest-Agder fylkeskommune, 25 millioner kroner

Aust-Agder fylkeskommune, 5 millioner kroner Sum finansieringer = 710 millioner kroner (KILDE: kunstsilo.no)

Verkene som frem til nå har befunnet seg på lager i Oslo, Stockholm og Finland, samt på utstillinger er nå i ferd med å flyttes inn i kunstsiloen.

Museet vil ha evigvarende disposisjonsrett over Tangen-samlingen, men det formelle eierskapet vil fremdeles bli liggende hos AKO Kunststiftelse.

200 arrangementer i året

Til sammen er det snakk om over 7500 unike verk som skal få nytt hjem i den ombygde kornsiloen. I første omgang skal 600 av verkene opp på veggen.

I tillegg til selve kunsten vil publikum også kunne være med på 200 arrangementer i året.

Det blir arrangert bokbad, foredrag, konserter og diskusjoner.